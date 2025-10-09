コレは争奪戦の予感ッッ（汗）【スタバ】即買い推奨！！！「ジェラピケコラボ」

9月29日からスタートした【スターバックス】と【gelato pique（ジェラート ピケ）】の初コラボ！ 販売開始前からSNSで大注目されていたコラボは、初日から大反響となっているようです。今回のコラボでは、なんと全25種類のアイテムが登場。そこで今回は、話題の「ジェラピケコラボ」のアイテムを一部紹介します。

早くも入手困難！？ 可愛すぎる限定デザイン

「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml + ベアリスタキャップ」は、店舗で購入できるコラボ商品。ジェラピケらしい2色ボーダーのデザインに、おそろいのトップスとへアバンドを着けたベアリスタのキャップがセットになっています。ベアリスタキャップは単体で販売されないため、このセットでのみ手に入るレアアイテムです。

リラックスタイムの相棒にしたいグラスマグ

オンラインストア限定販売の「gelato pique グラスマグ モカベージュ 355ml」は、スタバとジェラピケのコンセプトカラーを基にした3色展開のグラスマグ。モカベージュのほかには、ミントグリーンとソフトピンクが選べます。スタバのロゴと今回のコラボのために描き下ろされたピケベアをデザインしたシンプルさも、大人可愛いポイントです。

今回の「ジェラピケコラボ」で販売される【スターバックス】のアイテムは、リユーザブルカップを除き公式オンラインストアで購入可能です。おうち時間が充実しそうな限定アイテム、ぜひチェックしてみて。

