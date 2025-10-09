今回紹介するのは、Threadsに投稿された、飲み水の用意を待っていた猫ちゃん。その猫ちゃんにとって、キッチンに静かに佇む行為は「お水が欲しい」というサイン。飼い主さんは、すぐに応えてあげようと準備を始めましたがその矢先、思わぬ来客によって予定が中断。すると、しばらく待つ羽目になった猫ちゃんは、とってもおもしろい表情を浮かべていたそうです。

【写真：水がほしくてキッチンで待っていた猫→宅配便が来て『遅れた』結果…】

キッチンに佇む＝お水飲みたいの合図

今回、Threadsに投稿したのは「___JAF___」さん。

キッチンのコンロ横に座り込み、じっと飼い主さんを見つめる猫ちゃん。飼い主さんによると、それは「新しいお水をください」というサインなのだとか。急いでお水の用意をしていた飼い主さんですが、そのタイミングで宅配便が到着。

飼い主さんが対応して戻ると、猫ちゃんはまだ同じ場所で待っていたそうです。ただしその表情は、先ほどとは少し違った模様。すこし不満そうにジト目で「まだ？」とでも言いたげな表情を浮かべていたそうです。そのギャップに思わず笑ってしまいます。

ちなみに普段から飲み水は別途置いてあるとのこと。そちらも猫ちゃんは気が向いたときに飲んでいるみたいです。ただ、ボウルを手で持ってあげるとたくさん飲むことに気づいた飼い主さんは、一日に何度か「お水飲もうね」と声をかけたり、逆に猫ちゃんから呼ばれたりして、こうして手からお水を飲ませているそうです。

圧が強い水くれアピールにSNS民爆笑

猫ちゃんの圧が強い水くれアピールの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「分かりやすいジト目かわいい」「ずっと待ってたんすけど」「可愛い～！早くしろの圧！」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、水くれ圧に笑いがこみ上げてきたようです。

Threadsアカウント「___JAF___」では、可愛い猫ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛さ満点です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「___JAF___」さま

