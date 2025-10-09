武尊＆川口葵の結婚式に“豪華メンバー”集結 「すごいメンツ」と驚きの声
元レスリング選手の吉田沙保里が9日、自身のインスタグラムを更新。格闘家・武尊とタレント・川口葵の結婚式に出席したことを報告し、豪華な出席者が集まった記念写真を公開した。
【写真】豪華メンバー集結の武尊＆川口葵の結婚式
投稿で、「武ちゃん＆葵ちゃん 結婚おめでとう」と祝福した吉田は、「2人の素敵な姿を見て 私も幸せをお裾分けしてもらえました これから夫婦で力を合わせて 笑顔で仲良く過ごしてね とても素敵な結婚式でした」とつづり、武尊と川口を囲む集合ショットを掲載。元バドミントン日本代表・潮田玲子、元サッカー日本代表・小野伸二、元バレーボール日本代表・狩野舞子、栗原恵ら豪華メンバーが勢ぞろいしている。
さらに、披露宴会場でのテーブルショットや、黒のフォーマルドレスを着た女性陣との集合写真も公開され、華やかな雰囲気に包まれた様子が伝わってくる。
この投稿にファンからは、「ご結婚おめでとうございます」「幸せいっぱいですね」「それにしてもすごいメンバー」「しかしすごいメンツだな」といったコメントが寄せられている。
引用：「吉田沙保里」インスタグラム（＠saori___yoshida）
