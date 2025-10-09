¡ÚÆÃ½¸¡¦¤ª¤»¤Á¾¦Àï¥¹¥¿ー¥È①¡Û¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤¬½¸¤Þ¤ë¤ª¤»¤Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¡ØÉ¬¾¡¡Ù¥Ï¥Á¥Þ¥¤Çµ¤¹ç¡ªÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò1¤«·îÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ëÅ¹¤â¡ÚÄ¹Ìî¡Û
10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢£¹Æü¤ÎÆÃ½¸¤ÏÁá¤¯¤â¤ªÀµ·î¤Î¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤ª¤»¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¡Ö¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í77¡ó¤¬¡Ö¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢51.7¡ó¤¬¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¤ª¤»¤Á¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤Î¹ØÆþÀè¡¢Âè1°Ì¤Ï¤É¤³¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤ª¤»¤Á¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤ÎÈ¾¿ô¶á¤¯¡¢45¡ó¤È°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¹ØÆþÀè¡¢¤É¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¡¢¤ª¤»¤Á¾¦Àï¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÅ¹¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÀµ·î¤Ë¸þ¤±¤Æ²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤¬½¸¤Þ¤ë¤ª¤»¤Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¾¡ª¤¨¤¤¤¨¤¤¤ªー¡ª¡×
¡Ö¤¨¤¤¤¨¤¤¤ªー¡ª¡×
³Û¤Ë¤Ï¡ØÉ¬¾¡¡Ù¤Î¥Ï¥Á¥Þ¥¡ª
¤ªÂ·¤¤¤ÎË¡Èï¤òÃå¤Æµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¡£
¡Ö¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯¤â¤ª¤»¤Á¾¦Àï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤Î¾¦Àï¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤³¤ì¤è¤ê¼Ò°÷Á´°÷¤ÇÁí·èµ¯Âç²ñ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Ï¡¢±ö¿¬»Ô¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡£
¤ªÀµ·î¤Þ¤Ç3¤«·î¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢¤ª¤»¤Á¾¦Àï¤Ø¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê1¤«·îÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ¤ª¤»¤Á¤ÎÍ½Ìó¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¿®²ñ´Û Î¶ÃÀ¡¡²Ö²¬Î´¹ÀÁíÎÁÍýÄ¹
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¶¥¹ç¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¤ÎÃæ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â11·î12·î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤ª¤é¤ì¤Æ¡ÄÁá¤¤¤â¤Î¾¡Éé¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«Áá¤¤ÀïÎ¬¤¬¤ª¤»¤Á¤ÎÈÎÇä¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤Ê¡×
Å¹¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢¡ÖÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¡×Á´¤Æ¤ÎÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë3ÃÊ½Å¤Ç²Á³Ê¤Ï¡Ö1Ëü7280±ß¡×¡£
¥á¥Ë¥åー¤Î1¤Äº½Åü¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥¯¥ë¥ß¤Î°»¿æ¤¡×¤ÏÃæ¹ñ¤Î½Ë¤¤ÍÑ¤Î¤ª²Û»Ò¡£ÊÝÂ¸¤¬¤¤¯¤¿¤á¡¢Ä«¤Î»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æº£¤«¤éºî¤ê¤¿¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤»¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¤«¤é¤âÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¡¢¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¤ª¤è¤½7000¥»¥Ã¥È¡£
ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¡¢1Ç¯¤ÇºÇ¤âË»¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤»¤Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö1Ëü±ß°Ê¾å2Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö3Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â1³ä¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿®²ñ´Û Î¶ÃÀ¡¡²Ö²¬Î´¹ÀÁíÎÁÍýÄ¹
¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¤«¤é¸¶ºàÎÁ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤È¤À¤¤¤¿¤¤5～6³ä¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤¬ÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤â¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ç¤¹¤Î¤ÇÊÀ¼Ò¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¼ÒÆâ¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸²Á³Ê¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÃÍ¾å¤²¤Ï¤»¤º¼ÒÆâ¤Î´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤âº£·î2Æü¤«¤é¤ª¤»¤Á¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤»¤Á¤Ï¤ª¤è¤½170¼ïÎà¡¢Çä¤ì¶Ú¤Ï¡¢2Ëü±ß¤«¤é2Ëü5000±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÎãÇ¯¤è¤ê1¤«·îÁá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤»¤Á¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ÆüËÜÎÁÍý ÍªÁ±¡Ë
¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî»Ô¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç¤ÏµîÇ¯¤«¤é²Á³Ê¹âÆ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ì¡×¤¬º£Ç¯¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ë¡ª
ÆüËÜÎÁÍý ÍªÁ±´Ý»³ÂçÊåÎÁÍýÄ¹
¡ÖÈó¾ï¤Ë³§¤µ¤óÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¿·¤·¤¤·Á¤Ç»°ÃÊ½Å¤ò¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
