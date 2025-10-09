特番などの放送で、金曜ロードショーで映画が放送されるのは３週間ぶり。１０日は放送スタートがいつもより３０分遅い午後９時半からなのでご注意を。

放送されるのはＳＦ映画の金字塔であるスティーブン・スピルバーグ監督の「Ｅ．Ｔ．」（１９８２年）。公開当時は、７７年に公開（日本は７８年）の「スター・ウォーズ」（当時のタイトル、現在は「―エピソード４／新たなる希望」）を抜き、世界興収でナンバーワンとなった。

正月映画として公開された日本でも配給収入は９６・２億円（興収換算で１３５億円）を記録。９７年に「もののけ姫」に抜かれるまで、トップの座に君臨し続けていた作品だった。公開当時、友人と人さし指の先を合わせて「イ〜ティ〜」と遊んでいたことを思い出す。

米国のとある森に宇宙船が着陸。いったんは外に出てきた宇宙人だったが、身の危険を感じ、再び飛び立つ。だがその時、一体の宇宙人が取り残されてしまった。行き場を失った宇宙人は森の近くにある家の倉庫へ。そこで１０歳の孤独な少年・エリオットと出会う。

宇宙人を「Ｅ．Ｔ．（Ｅｘｔｒａ―Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ＝地球外生命体）」と呼ぶようになったエリオットは、きょうだい以外にその存在を隠し、交流を続けるように。やがて、エリオットとＥ．Ｔ．は感覚を共有するようになる。ある日、Ｅ．Ｔ．は自分の星に帰りたいと言い出し、通信機を作って交信を試みようとするが…。

ポスターにも使用されている、満月をバックに自転車の前カゴにＥ．Ｔ．を乗せたエリオットが空を飛ぶ場面（実はクライマックスシーンではありません）は、あまりにも有名。本作を見たことがない人の中には「少年と宇宙人の友情物語」と思っている人も多いはず。もちろん間違いではないのだが、そんなに単純ではないところが本作が公開から４０年以上たった現在でも「名作」とされるゆえんだ。

コミュニティーになじむことができず、疎外を感じているエリオットの存在は、現在の社会でも同様の状況が起きていることを感じさせる。その中で「仲間がいない」ことで心を通わせるようになったＥ．Ｔ．との関係、取り巻く大人たちを信じることができなかったエリオットが「頼れる人はいるんだ」と知り、心の成長をするところが描かれることで、作品に厚みが出ているといえる。

ちなみに、本作が興収で「スター・ウォーズ」を抜いたことは前述したが、劇中では同作のキャラクターが２つの場面で登場する。一つは、エリオットがＥ．Ｔ．にオモチャの説明をするシーン。ボバ・フェットやランド・カルリジアンなどの名前が出てきて人形が登場する。もう一つは、ハロウィーンの日にエリオットとＥ．Ｔ．が街に出ると、ヨーダの扮装（ふんそう）をした子供と出会うところだ。

スピルバーグ監督は「スター・ウォーズ」のジョージ・ルーカス監督とは親友として知られる。本作の前年にはルーカス監督が製作総指揮、スピルバーグ監督のメガホンで「インディ・ジョーンズ」シリーズの第１弾「レイダース／失われた聖櫃（アーク）」が公開された。ライバルでもあり友人でもあるルーカス監督に敬意を払っての”特別出演”だったのだろう。（高柳 哲人）