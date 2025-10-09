タレントのマツコ・デラックスが９日放送のテレビ朝日系特番「徹子の部屋５０周年突入 伝説映像今夜解禁ＳＰ」（午後７時）に出演。旧知の中の人気俳優と「ほぼ同い年」であることが発覚する一幕があった。

今年、５０年目に突入した同番組。今回は放送１万２６３０回の中から発掘したお宝映像を紹介した。

黒柳命名の「番組のファン」代表として出演のマツコは黒柳とともにゲストの俳優・大泉洋をスタジオでお出迎え。

黒柳に「こちら、マツコさん。ご存じ？」と聞かれた大泉は「知ってます。こう見えて案外、仲がいいんでございますよ」と答え、マツコに「案外、仲がいいってどういうことよ？ 飛ぶ鳥を落とすトップ俳優とこの訳の分からないパンダみたいなのが意外なことに仲がいいいってこと？」とツッコまれた。

黒柳に「同世代くらいなの？」と聞かれると、大泉は「１個上じゃないですか？」とマツコに問いかけ。マツコは「私、考えたことなかった…」とポツリとつぶやいたが、大泉が「昭和４８年の４月３日生まれ」と明かすと「ギリギリ、学年１個（大泉が）下だけど、あと３日早かったら学年一緒だったわよ。それぐらい近いです、年齢は」とマツコは納得していた。