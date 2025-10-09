テレビ朝日系「徹子の部屋５０年目深掘りＳＰ 第３弾 大泉洋＆天海祐希と見る 伝説のスポーツ選手＆日本が誇る文化人ＳＰ」が９日、放送され、１２５００回を超える放送回の中から選りすぐった貴重映像が流れた。

「座頭市」シリーズなどで知られる昭和を代表する大スター、勝新太郎さんは５０歳だった１９８２年に登場。前年の８１年９月に１２億円（※当時）という莫大な負債を抱えて「勝プロダクション」が倒産しており、巨額の借金に追われるさなかでの登場だった。

徹子は「去年から今年にかけては、お仕事の倒産とか次々あった…勝新太郎さんがきょうのお客様です」と紹介。「すごくお元気そうね？」と声をかけたほか、「はっきり言って、借金返すの、なかなか大変？」とズバッと質問。勝さんは「いやいや…」と悠然と構えており、「頭の中では『何年間かみなさん待ってくださいよ』『その代わり必ずお返しします』って（気持ち）」とどっしりと話した。

徹子は「だけど今着てらっしゃるお洋服、１０年前の着てらっしゃるそうだけど」「ライターも１００円ライターだし、身の回りのことにお金かけてらっしゃらないですもんね。お金の話ばっかりになっちゃうけど」とズバズバ続けた。

ＶＴＲを見た大泉洋は爆笑。「勝さんにまず、『借金どうやってお返しになるの？』『会社が倒産して大変な勝新太郎さんです』って。そんな話するんだ！」と笑い。黒柳も「ほんとあの頃、考えてみたらね、そんなことうかがうなんて、おもしろい」と笑っていた。