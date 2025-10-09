モデルで写真家の柊里杏（ひいらぎ・りあん）が9日までに、自身のX（旧ツイッター）更新。第1子妊娠を発表した。

「この度、おなかに新しい命を授かりました。おかげさまで無事に安定期を迎えることができましたので、安産祈願の気持ちも込めてご報告させていただきます」と報告。

「安定期に入ったとはいえ、不安がある毎日ですが、体調と相談しながら、休止前までの残りわずかな撮影も私らしく頑張りたいと思っています」と心境をしるし、「企画やリクエスト撮影でご一緒する皆さまには、少し座らせていただいたり、休憩を挟ませていただくこともあるかと思いますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。これからも、どうぞよろしくお願いいたします」と続けた。

柊はモデルや写真家としての活動に加え、撮影やイベント用に特化した衣装ブランド「Lila Lily」を運営し、フォトスタジオ「iRo.」のオーナーでもある。写真家としては個展なども開催。SNSなどでは着物やドレスなど自身がモデルとなった衣装ショットなどを投稿。23年4月、22年に結婚していたことを公表した。