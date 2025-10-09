山里亮太、共演を経て夢中になっているtimeleszメンバーとは？「久しぶりに“いいねぇ”って」

10月8日深夜放送のTBSラジオ『JUNK 山里亮太の不毛な議論』にて、南海キャンディーズ・山里亮太が、あるtimeleszのメンバーに夢中になっていることを明かした。

番組内で、山里は、「いろんな面白い人たち出てくるなっていうのがあって」と切り出すと、日本テレビ系『timeleszファミリア』の初回放送にゲスト出演したことを説明した。

そして、「メンツがキャラ濃くて面白くて。特に私が注目するメンバーというのがいまして」といい、「菊池風磨というバラエティの天才はまぁまぁさておき。ここはまぁさすがですよ、圧巻の」と、菊池風磨の安定した立ち振る舞いについてコメント。

続けて、「猪俣周杜くんという子に私は夢中でしてね」と今年2月にグループ加入した猪俣周杜の名前を挙げると、「なんて言ったらいいんだろう、なんかね…めちゃくちゃ久しぶりに“いいねぇ”っていう。ワクワクするおバカ度合いでね」と、共演時のエピソードなども交えながら明かしていた。