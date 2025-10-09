住友商事は2026年3月期の純利益について、前年比1.4%増の5700億円と過去最高を見込んでいるが、足元のPBR（株価純資産倍率）は5大商社の中で最も低い。トランプ関税の影響や資源価格の動向など、さまざまな不確定要素がある中、どのように安定的な利益成長と企業価値の向上を図るのか。就任から約1年半が経過した上野真吾社長に聞いた。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:02 トランプ関税の影響

05:25 バークシャー･ハサウェイとの連携

07:47 ｢中期経営計画｣の手応え

11:54 構築できた“No.1事業群”は?

14:15 “1.8兆円投資”の現状

14:59 ｢3000億円｣の使い道は？

17:14 強み･競争優位性を発揮する事業群

19:04 再エネが下火になる中でのGX

20:53 航空機リース買収に過去最大の3000億

22:37 過去の大型投資失敗の教訓

25:37 3年間で8000億円の資産入れ替え

28:35 事業の売却姿勢を変えたのか

29:32 経営会議を“多数決制”にした効果

31:40 今後の事業ポートフォリオ

34:39 資源分野のNo.1事業群

37:37 資源価格の高騰を受けた戦略

39:34 DX戦略の効果

41:28 時価総額が5大商社で最下位

【出演者】

上野 真吾（うえの・しんご）

住友商事 代表取締役社長執行役員CEO

1959年兵庫県生まれ。1982年慶応義塾大学商学部卒業、住友商事入社。執行役員エネルギー本部長、副社長などを経て2024年4月より現職。

星出 遼平（ほしで・りょうへい）

東洋経済 記者

