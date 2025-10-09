ＧＬＥＡＴ９日の後楽園ホール大会でチェック島谷（２９）の退団と田村ハヤト（３０）の復帰が発表された。

２日にＸ（旧ツイッター）の団体公式アカウントで、「大会内にて 重大発表とお知らせがございます」と予告されていた。この日の第６試合前にスクリーンに映し出された映像に映っていたのは、２４年４月から無期限の海外遠征に出発し、現在はメキシコのプロレス団体・ＡＡＡで「ＮＯＢＵ ＳＡＮ」のリングネームで活躍する島谷だった。

島谷は「今日は皆さまにお知らせがあります」とあいさつすると「自分はメキシコ・ＡＡＡでいちプロレスラーとしてさらなる高みを目指し、そこにたどり着くため一意専心１１月末でＧＬＥＡＴを退団させていただきます」と退団を報告した。また、団体とファンへの感謝を口にした上で、１１月３日の横浜ＢＵＮＴＡＩ大会、１１月５日の埼玉・狭山大会、１１月１６日の大阪・梅田大会に参加する意向を示した。

どよめきが起こる会場で暗転が明けるとリングに立っていたのは、今年２月から無期限休養をしていた田村だった。マイクを握ると「田村ハヤトだ。このリングに戻ってきたぞ」とあいさつ。「やめるやつがいるんだったら戻ってくるやつがいてもいいよな。このしんみりした空気この俺が一発でひっくり返してやるから」と横浜大会での復帰を宣言した。

さらに復帰戦の相手に退団を発表したばかりの島谷を指名した。「とにかくリングで語り合おう。１１月３日から新たに進化した田村ハヤトを見せます」と拳に力を込めていた。