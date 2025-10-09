¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¡¡¼«¸øÏ¢Î©ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
¡¡·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤¬£¹Æü¡¢£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¾åÀôÍº°ì¤Î¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¤¤¤Þ¤ÀÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¼éÅª¤Ê¸ÀÆ°¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤Ï·Ù²ü´¶¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Ë¡À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¢Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤ò´Þ¤àÎò»ËÇ§¼±£²áÅÙ¤Ê³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÅÞ¤ÏÅÞÀª¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ÜÅÄ»á¤Ï¡Ö¾ï¾¡´ØÀ¾¤È¸À¤ï¤ì¤¿´ØÀ¾¤Ç¡¢Àè¤Î»²±¡Áªµó¤Ç£´¤Ä¤ÎµÄÀÊ¤òÁ´¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÁêÅö¤Ê´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡£¡ØÌÛ¤Ã¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ÈÅÞÆâ¤«¤é¤âÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸À¤¦¤Ù¤¤Ï¸À¤¤¡¢¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¹â»Ô»á¤ÏÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ò¸«Á÷¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Ê¤ÉÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï°ÍÁ³»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤Î¼çÄ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡ËÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¹¤Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áªµó¤ÎÀöÎé¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¡ØÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¸øÌÀÅÞ¤âÌîÅÞ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡£¤½¤ì¤òÊü¤êÅê¤²¤ÆÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£