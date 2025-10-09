元ばんばんざい流那、夫・元エスポはんくんとの産後の関係明かす
【モデルプレス＝2025/10/09】元ばんばんざいの流那（るな）が10月8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で元ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-のはんくんとの関係性について明かした。
【写真】流那、産後の夫との関係に言及
流那は「全て正直に答えます！」と題し、サムネイルに「産後の旦那との関係について」と記載された動画を投稿。9月に自身がディレクターを務めるランジェリーブランドのポップアップストアを開催した流那は「ポップアップと育児の両立は大変でしたか？」という質問に対して「はんくんが結構育児をしてくれたり、面倒を見てくれたお陰で、安心してはんくんにお願いできて、お仕事に一直線に集中できてポップアップに成功した」と回答し「はんくんの存在がでかいと思います。本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいです」と動画を通して夫に感謝の思いを伝えた。
また「夫婦二人の時が恋しくなる瞬間はありますか？」という質問に対して「正直言うと、無いとは言えないです。でも赤ちゃんもまだ小さいし今は我慢時だなって思います」と回答し、夫婦円満でいるための解決法として「夜寝る前は夫婦で一緒に喋るとかを意識してみてはどうでしょうか」と視聴者に提案した。
ほかにも動画内では、子どもの顔出しについても言及している。
流那は、2024年8月に元ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
