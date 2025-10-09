元嫁に「おめでとう」を送る夫、夫が送ったLINEに、心がザワつく【ママリ】

見てしまった夫のスマホ、元嫁に送っていたメッセージにモヤモヤする

旦那の携帯を見てしまいました。



旦那はバツイチ子持ち。

子供は元嫁が引き取っています。



養育費を毎月払っているんですがその入金連絡をしていました。

3月が子供の誕生日だったみたいでおめでとうLINEしていました。

そこまではしょうがないことなのでいいのですが、

元嫁の誕生日にもおめでとうLINEをしていました。

わざわざ元嫁の誕生日にLINEする必要ありますかね…



離婚した理由は、元嫁が家事が一切できない、すぐキレる、若い時のでき婚だったのでお金で苦労させたくないとがっつり働いて稼いできたお金をパチンコなどで遊びまくり貯金をしていない上にもっと稼いでこいと言われるなど元嫁が原因で離婚しています。

離婚後、クレジットカードを返してもらうのを忘れ、電化製品など大量の買い物をされ、何百万とカードを使われてしまったようです。

そのお金は旦那両親が一括で返済してくれたので、分割で両親に返済している状態でした。



他にもいろいろあるのですが、とにかく最低な嫁だった、別れてよかったと言います。

それなのに誕生日のおめでとうは言うんだ…

すごくショックでした。

子供のことはしょうがないと思えるけど元嫁のことはなんで？としか思えません。

割り切るしかないと思うけどなかなか割り切れません。

あーぁ携帯見るんじゃなかった。

皆さんは夫のスマホを勝手に見たことはありますか？見てもあまりいい思いはしそうにないと決定づけてしまいそうです。この記事でご紹介するのは、夫のスマホで元嫁とのやり取りを見てしまった投稿者さんからの投稿です。元嫁とのやり取りがあることを知っていてもしてほしくない連絡もあります。なかなか割り切れずに、見るんじゃなかったと落ち込んでしまうのでした。

元嫁に苦労してきたことを知っている投稿者さん。それでも、夫のもとに届いた誕生日メッセージを目にした瞬間、離婚してもなお「かつて家族だった」という現実を突きつけられたような気持ちになったのではないでしょうか。



元カノとは違う“家族としての過去”という重みがあり、完全に切れた関係ではないことを感じさせられる、その複雑な感情が痛いほど伝わってきます。

元嫁に対しての考え方は人それぞれ、夫にとって今の一番はあなたに変わりはない

夫のスマホを見たことで、元嫁の誕生日に連絡を取っていたことを知ってしまい落ち込む投稿者さんにママリユーザーからさまざまな声が届きました。

すごく似ていて思わずコメントしてしまいました（笑）

夫もバツイチで、元嫁がそんな感じでした。家事出来ない育児しないお金使い荒い…。なんで結婚したの？って聞いたらやっぱりでき婚で😓うちも養育費支払ってるし、子供から連絡は来ます。

でも、元嫁と連絡取る事はまず無いですね…💦ただ、内容は見てないんですが、結構前にLINEのトーク消した後があった時があるので(恐らく元嫁とのLINEで大した事ないけど私が見た時に嫌な気持ちにならないようにする為っぽいですが…)、その時はモヤモヤしました。見るもんじゃないな～って😥うちはお互いの携帯いつでも見ていいよ～ってフリーダムな感じなので…💦

離婚して夫婦でなくなったとしても家族です…

悔しいけど家族なんです

いくら憎くなって離れても家族なんです

愛せなくなっても家族



子供とこれから先関わり合いたいとご主人が願うならその母親と良好でいないといけません



気持ちはよくわかります！！

でも、ご主人が女として選んだのはありんさんです

堂々と胸を張って

子供のために元妻のこと逆撫でしないようにうまくやってる夫はオトナだな。その余裕を作ってるのは私。

スマホを見てもいいことがないというのは、ママリユーザからも多く上がった意見でした。



投稿者さんの夫にとって、きっと投稿者さんが一番大切なことには変わりはないはずですが、過去とはいえど家族がいたからには色んな思いがあると思います。投稿者さんが抱いたモヤモヤした気持ちを含め、話し合えるといいですね。

