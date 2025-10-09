朝7:10「白衣洗うの忘れた…」息子の白状→母が登校に間に合わせた神采配に1万いいね「日本新記録」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、おたま@男子三児の母(@otamashiratama)さんの投稿したエピソードです。朝になって子どもたちから「～が今日必要」と言われ、慌てた経験はありませんか？おたまさんはある日の朝、7:10に8歳長男に「給食の白衣洗うの忘れた…」と言われ、スイッチが入ったそう。子育てあるあるに共感の声が寄せられました。
朝は特にバタバタとする時間帯。学校の忘れ物を伝えられると慌ててしまいますね。洗って乾かす必要のあるものは特に「間に合わない…」と絶望感が広がります。しかしここでスイッチが入ったおたまさん。洗濯機を回している間に他のことを済ませ、衣類乾燥機・乾太くんを駆使し最後にアイロンをかけ、間に合わせることに成功！すごいです。
息子の「給食の白衣洗うの忘れた」から、46分で洗って持たせた母に拍手…！
投稿者・おたま@男子三児の母(@otamashiratama)さんはある日の朝、7:10に8歳長男に「給食の白衣洗うの忘れた…」と言われ、スイッチが入ったそう。息子さんのひと言から始まった忙しい朝、子育てあるあるに共感の声が寄せられました。
朝7:10に8歳長男の「給食の白衣洗うの忘れた…」でスイッチが入った私、即座に洗濯機を回し、36分後に洗濯機が終わるまでにすべてを終わらせるべく朝食と授乳を済ませ、洗濯終了と同時に乾太様をスタート、7分後にほぼ乾いた白衣に3分でアイロンをかけてきっちりたたんで長男に持たせました🎊💯👏🎉💮
朝は特にバタバタとする時間帯。学校の忘れ物を伝えられると慌ててしまいますね。洗って乾かす必要のあるものは特に「間に合わない…」と絶望感が広がります。しかしここでスイッチが入ったおたまさん。洗濯機を回している間に他のことを済ませ、衣類乾燥機・乾太くんを駆使し最後にアイロンをかけ、間に合わせることに成功！すごいです。
この投稿には「日本新記録やもしれん」「夜のニュースの天気予報の時に「明日の白衣、準備できましたー？」とかコメント欲しい」といったコメントが寄せられていました。ピンチのときにこそ、頭と体がフル回転されることがありますね。短時間で用意した母の偉大さが伝わる投稿でした。
