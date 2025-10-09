台風２２号は９日午前、東京・伊豆諸島の八丈島に最接近した後、日本の東の海上に抜けた。

気象庁は八丈町に暴風と波浪、大雨の特別警報を発表し、同日午後までに警報などに切り替わったが、建物の損壊などの被害が相次いだ。

同町では記録的短時間大雨情報が３回発表され、９日午前までの１２時間降水量は観測史上最大となる３４９ミリに達した。最大瞬間風速は５４・７メートルを観測。同庁は伊豆諸島の利島や新島など６村にも暴風と波浪の特別警報を発表したが、９日正午前に強風注意報と波浪警報に切り替えられた。

東京都などによると、八丈町内では停電や断水が起きたほか、電話や通信も不安定になった。家屋の損壊や車が横転するなどの被害も相次ぎ、町などが１０日から詳しい調査を始める。都は９日夜、八丈島などでの被災者の生活支援のため、海上自衛隊に災害派遣を要請した。

一方、台風２３号は９日、日本の南の海上を北西に進んだ。１０日昼過ぎに沖縄・南大東島に最接近する見通し。同庁によると、１１日には勢力を強めながら奄美大島の東に進み、進路を北東に変えて１２日は紀伊半島沖に進む可能性があるという。