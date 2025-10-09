元大蔵官僚で経済学者の高橋洋一氏が７日付でＹｏｕＴｕｂｅに「ラスボス退任で財務省涙目！いきなり面白い展開にｗ」と題して動画投稿した。

自民党・高市早苗総裁の党人事について「人事でおもしろいなと思ったのは、政調会長にコバホーク（小林鷹之）さん持ってきた」と語った。

税のスペシャリストとされ減税派と対立してきた「ラスボス」こと宮沢洋一税制調査会長が退任方向と報じられている。

高橋氏は、「財務省的な感覚で言うと、前の税調では一番上に宮沢さんがいて、ナンバー２に後藤茂之がいて、その下にコバホークがいた。これは（元大倉・財務官僚）年次がきれいに並んで、財務省的な秩序の下で、官僚だと居心地いい訳だけど、政治にそんな秩序があるわけないから３番目にいたコバホークを１番上より、もっと上の政調会長に持って行っちゃった。おもしろいよなー。そんなことになったら、まあ宮沢さんは立っていられないよな、普通は」と指摘した。

年次のプライドは「あるよ絶対に」と指摘し、「今回、高市さんは自分が総裁になったからやっちゃって。見え見えで有無言わせない感じで、今まで顎で使ってたような３番目のコバホークを上にもってきたんだから、すごいよな、すごいおもしろいよ。宮沢さんとしては、たまんない」と語った。

「ラスボスがこんな形でいなくなると、ラスボスって命名した私としては寂しいところもある、もうちょっと頑張れよと思ったんだけど」と笑わせた。

「案外、官僚は人事に従う」とし「ラスボスいなくなったから、ガソリン税の減税はいくよな」との見方を示し、「そうするとだから（財務省は）涙目だよ。世の中がらーんと変わると面白い」と語った。