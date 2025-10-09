Care Bears™×RODEO CROWNSの夢コラボ♡ポップでキュートな秋新作登場

世界中で愛される「Care Bears™（ケアベア）」と、RODEO CROWNS WIDE BOWL（ロデオクラウンズ ワイドボウル）の夢のコラボレーションがついに実現♡ポップでカラフルなケアベアの世界観を、秋のファッションに落とし込んだスペシャルコレクションが10月9日(木)より発売されます。ふわもこ素材や愛らしい刺繍など、心が弾むデザインが満載。推し活にもぴったりなラインナップに注目です♪

Care Bears™×RODEO CROWNSのコラボが実現！

RODEO CROWNS WIDE BOWLが、人気キャラクターCare Bears™とコラボレーション。5色のケアベアアートを取り入れ、ジャガードニットやスウェット、ふわふわ素材の小物まで展開しています。

マスコットチャームやトートバッグは推し活にもぴったりで、いつものスタイルに可愛さをプラス♡ケアベアのドリーミーな世界観を日常に取り入れられる特別なコレクションです。

【ブラデリスニューヨーク】ポップアップ終了！新作ブラとブラキャミが登場

全ラインナップ＆価格をチェック

〈(Care Bears) カラーニットトップス〉



価格：6,600円（税込）

サイズ：FREE（カラー：O/WHT、NVY、PUR、YEL、D/GRN）

〈(Care Bears) モチーフジップカーディガン〉



価格：7,150円（税込）

サイズ：FREE（カラー：O/WHT、BLK、BRN）

〈(Care Bears) スウェットトップス〉



価格：6,050円（税込）

サイズ：FREE（カラー：L/T.GRY、BLK、O/WHT、BRN）

〈(Care Bears) トートバッグ〉／〈(Care Bears) チャームキーホルダー〉



バッグ 価格：6,600円（税込）／キーホルダー 価格：2,200円（税込）

バッグサイズ：FREE（カラー：BLK、O/WHT、BLU）

キーホルダーサイズ：FREE（カラー：PNK、BLU、GRN、PUR、YEL）

〈(Care Bears) フェイスポーチ〉



価格：3,630円（税込）

サイズ：FREE（カラー：PNK、BLU、GRN、PUR、YEL）

〈(Care Bears) ソックス〉



価格：2,750円（税込）

全国のRODEO CROWNS WIDE BOWL店舗、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNにて10月9日(木)より販売開始。なくなり次第終了です。

サイズ：FREE（カラー：PNK、BLU、GRN、PUR、YEL）

心ときめく“ケアベアカラー”で秋をもっと楽しく♡

今回のコラボでは、カラフルで愛らしいケアベアの世界観をRODEO CROWNSらしくアレンジ。ふわもこ素材や刺繍モチーフなど、触れて癒されるようなディテールが魅力です。

普段使いにも取り入れやすく、秋冬のスタイリングを一気に明るくしてくれます。大人も子どもも笑顔になれる、心がほっとするコレクションです♡

Care Bears™コラボで毎日をカラフルに♪

RODEO CROWNS WIDE BOWL×Care Bears™コレクションは、ファッションを通じてハッピーな気持ちを届けてくれる限定ライン。

お気に入りのケアベアカラーを選んで、ポップで遊び心のある秋コーデを楽しんでみてください。なくなり次第終了なので、気になる方はお早めにチェックを♡