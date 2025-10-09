かわいいと思う「四国地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 徳島の「阿波おどり」を抑えた圧倒的1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月26日、全国の20〜70代の男女255人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（四国・九州地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かわいいと思う「四国地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
徳島県「徳島」の阿波おどりの図柄入りナンバープレートは、2018年から徳島県全域で交付されています。
阿波おどりは、徳島発祥の約400年以上の歴史を持つ伝統的な盆踊り。華やかな衣装を身につけた踊り子たちが陽気なリズムとともに街中を練り歩き、毎年8月に徳島市内で開催される祭典には国内外から多くの観光客が訪れます。その阿波おどりの踊り子たちのシルエットが、“ジャパンブルー”として世界的に注目されている藍色のグラデーションで軽快に描かれています。
回答者からは、「踊っている感じがキュートです」（50代女性／和歌山県）、「踊る人たちのにぎやかな姿が描かれてて、見てるだけでウキウキするから」（40代男性／静岡県）、「阿波踊りの図柄が自然にイメージできて良い」（60代男性／秋田県）、「動きがあって、美しさと可愛さを感じたから」（30代男性／東京都）などの声がありました。
愛媛県「愛媛」のみきゃんの図柄入りナンバープレートは2018年から愛媛県全域で交付され、2024年12月末時点で申請受付数は全国2位の人気を誇ります。
温州みかんをはじめ、高品質なみかんの生産地である愛媛県。穏やかな瀬戸内海と太陽に見立てたみかんの断面から、県のイメージアップキャラクター「みきゃん」がひょっこり顔を出しています。愛媛県産の食べ物が大好きな「みきゃん」は、2015年のゆるキャラグランプリで準グランプリを獲得するなど、全国的に人気のキャラクター。愛らしいデザインが圧倒的な人気を獲得しました。
回答者からは、「ゆるキャラの図柄ってレア度高いし、みかんのキャラってかわいさMAXだから」（40代女性／長崎県）、「チラ見する小さいみきゃんが愛らしいので選びました」（30代男性／徳島県）、「ご当地キャラのみきゃんちゃんが可愛いので、ナンバープレートにも入っているのはとても可愛いです」（40代女性／兵庫県）、「キャラクターがとても可愛くデザインもポップだから」（20代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：徳島（徳島県）／阿波おどり／42票
徳島県「徳島」の阿波おどりの図柄入りナンバープレートは、2018年から徳島県全域で交付されています。
回答者からは、「踊っている感じがキュートです」（50代女性／和歌山県）、「踊る人たちのにぎやかな姿が描かれてて、見てるだけでウキウキするから」（40代男性／静岡県）、「阿波踊りの図柄が自然にイメージできて良い」（60代男性／秋田県）、「動きがあって、美しさと可愛さを感じたから」（30代男性／東京都）などの声がありました。
1位：愛媛（愛媛県）／みきゃん／171票
愛媛県「愛媛」のみきゃんの図柄入りナンバープレートは2018年から愛媛県全域で交付され、2024年12月末時点で申請受付数は全国2位の人気を誇ります。
温州みかんをはじめ、高品質なみかんの生産地である愛媛県。穏やかな瀬戸内海と太陽に見立てたみかんの断面から、県のイメージアップキャラクター「みきゃん」がひょっこり顔を出しています。愛媛県産の食べ物が大好きな「みきゃん」は、2015年のゆるキャラグランプリで準グランプリを獲得するなど、全国的に人気のキャラクター。愛らしいデザインが圧倒的な人気を獲得しました。
回答者からは、「ゆるキャラの図柄ってレア度高いし、みかんのキャラってかわいさMAXだから」（40代女性／長崎県）、「チラ見する小さいみきゃんが愛らしいので選びました」（30代男性／徳島県）、「ご当地キャラのみきゃんちゃんが可愛いので、ナンバープレートにも入っているのはとても可愛いです」（40代女性／兵庫県）、「キャラクターがとても可愛くデザインもポップだから」（20代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)