俳優及川光博（55）が9日、都内で主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「ぼくたちん家」（12日開始、日曜午後10時半）完成披露試写会に登壇した。

不器用で情に厚い波多野玄一（及川）、中学教師の作田索（手越祐也）、大金を持つわけあり中学生の楠ほたる（白鳥玉季）の3人の生活を描いたホーム＆ラブコメディー。「アイスクリームが1つの鍵になる。サブタイトルを付けるなら『アイスクリーム』です」と注目ポイントを語った。

撮影中の雰囲気を問われると「朗らかですね。テゴちゃん（手越）は、ぱかーっと屈託なく笑うし、玉季ちゃんは1日何回『かわいい』って言うのかってぐらい、ずっと犬とか猫をかわいがっている」と明かした。続けて「僕はぐったりしています。大体8時間ぐらい働くとぐったりして、12時間超えるともう黙ります」と笑いを誘った。

クランクイン前後は35度超えの炎天下で撮影が行われていたといい、手越から「ミッチー（及川）は段々木陰の方に消えていく」と明かされると、「好きな熟語は『冷房』です」と笑った。

第1話の放送を今週日曜に控え、「1個の点が円となって広がって、3人を中心とした円になる。面白おかしい会話の妙を楽しんでいただいて、笑ったりちょっと泣いたりまた笑ったりして、存分に楽しんでいただきたい」と呼びかけ、「無事に笑顔でクランクアップを迎えられるように応援よろしくお願いします！ チャオ！」とさわやかに手を振った。