「ハブは背面に貼る時代」。MagSafeでiPad miniを完全武装させた男
“手持ちにちょうどいいサイズ感”が魅力のiPad mini。程よい画面サイズが没入感を高めてくれます。
ただ、外部機器との接続は、USB-Cポート1個で賄わなきゃならないのがやや難点。例えば動画撮影となると、外部マイクやら足りないストレージを補うためにSDカードやら、接続したい機器も増えるし、うーむこのままじゃ足りない…。でも、USBハブをぶら下げて使うのは邪魔くさいし、iPad miniならではの携帯性が損なわれてしまいます。
MagSafeの活用でハブもスマートに
ギズモード・ジャパンのガジェットマスターことあみとうが目をつけたのは、MagSafeを活用すること。
ケーブル垂らしてハブをぶらんぶらんさせることなく、磁力でiPad miniの背面に貼り付けちゃえばスマートですよね。HagibisのMagSafe USB-Cハブがいい感じみたいですよ。
あみとう：iPad miniに自作キーボードをつなぎたくなり、iPadを充電しながら使えるUSBハブを探していたらMagSafe対応のハブがあることに気づきました。
9月に買ったんだけど、ほぼ毎日使っていますよ。
裏側にピタッと貼り付けて使えるのはやっぱり便利。MagSafe非対応の製品でも、付属のリングを接着すれば問題なく使用できます。
あみとう：使用時もハブが視界に入らないので、すっきりした気持ちで作業できますし、ガジェットポーチにしまわなくても、貼り付けたまま移動できるのでラクチンです。
ハブの背面側にもMagSafeが仕込まれているのはちょっと感動。拡張ポートが少ないデバイスを使っている人にはオススメですね。
三脚もMagSafeだと便利
MagSafeハブを手に入れたことで、これに対応するMagSafeスタンドが欲しくなったあみとうは、Rignrtimの三脚もゲット。
あみとう：こっちも9月に買って毎日使ってます。折りたたむとすごく小さいのに、スタンドとしての堅牢性を備えていて、スマホやiPad miniはもちろん、iPad Air 11インチも支えられます。
アルカスイス規格に対応しているので、ほぼすべての雲台に装着可能。
あみとう：脚の部分に三脚穴（1/4インチ・3/8インチ）が完備されていて、iPhoneの撮影用三脚マウントとしても機能します。正直三脚マウントとして使うことはほぼないですが、こういうのはロマンですよね。
あみとう：この三脚、iPadやiPhoneで動画コンテンツをよく見る人にはオススメです。持ち運びに便利ですが、実は家でのリラックスタイムに使うことが一番多いです。
そしてこの2アイテムを合わせ技で使うと……
あみとう：iPad miniの背面にMagSafeリングを貼って、そこにUSBハブ - スタンドの順にくっつけています。充電しながら外付けキーボードをUSB接続できるし、iPadを浮かせて視点を上げられるのが便利です。
やっぱりMagSafeですべてのアクセサリーがが1つにまとまるのはいいですよね。全部をMagSafeにくっつけたまま持ち運べるので、よりPCに近い感覚で作業を始められます。
MagSafe対応のデバイスを持っている人は、こういうアクセサリーを用意しておくと、よりフレキシブルな使い方ができそう。
撮影、オンライン会議、ビデオ視聴など、幅広い用途で役立ってくれますよ。
Source: Amazon（1, 2）