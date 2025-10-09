2026年春から放送予定の朝ドラ『風、薫る』で見上愛さんとともにヒロインを務める上坂樹里さんが都内でクランクイン。上坂さんがコメントを発表した。

【写真】『風、薫る』のWヒロインの１人、上坂樹里

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、見上さんと上坂樹里さんのダブル主演。明治期、看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。

見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく物語。





役とともに歩めることに感謝

見上さんは９月８日に栃木ロケでクランクインした。

■上坂樹里さんのコメント



撮影が始まり、毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的です。

直美として考えること、時に悩むこともありますが、そのすべてが幸せで、役とともに歩めることに感謝しています。



共演者の皆様、スタッフの皆様と力を合わせながら、現場の温かな空気に包まれる

日々です。



その一瞬一瞬を大切に、この風が皆さまのもとへ優しく届くよう、心を込めて演じて

まいります！



放送を楽しみにしていただけたらうれしいです。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさん著書の『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、りんのモチーフとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所にて、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされます。