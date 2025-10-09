¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥Ð¥¹¥±Áª¼êà»ØÎØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§Êó¹ð¡Ö³«ËëÀï¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¶«¤Ö¤Í¡Á¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¤ª¤á¤Ç¤È¡×
¡Ö8³ä¡¢¤¤¤ä¤Û¤Ü¤Õ¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤ÎÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¯¡¼¥¬¡¼¥º½êÂ°¤Î¹âÅÄÀÅ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§Êó¹ð¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¼Ì¿¿¤Ï8³ä¡¢¤¤¤ä¤Û¤Ü¤Õ¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤êÍ¥¤·¡Á¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¤Ê¤É...¤ÊÈà¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹´¶¼Õ‼︎¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ëº§»ØÎØ¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤äº§°ùÆÏ¤ò»ý¤Á´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ÇÉ×ÉØ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤Â³¤¥Ð¥¹¥±¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯Í¥¾¡¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡Á¡Á¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö³«ËëÀï¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¶«¤Ö¤Í¡Á¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹âÅÄ¤Ï¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¤ËENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¥º¤Ø²ÃÆþ¡£2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüÎ©¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥¯¡¼¥¬¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥ºÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡£