¡¡²Î¼ê¤Î¿¹ÀîÈþÊæ(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯10·î4ÆüÀçÂæ¤Ë¤Æ¡£º£Ç¯¤Ïanniversary year¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥»¥È¥ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÎLIVE DOME STARDUST¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ä³Ú²°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Î¤Î¤¹¤´¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢¤Þ¤¿¶á±Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹ ¤¢¡¼²û¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¹Àî¤Ï1985Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¶µ¼¼¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Õ¤·¤®¤Î³¤¤Î¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×(NHK¡¢1990¡Á91Ç¯)¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¬¡¼¥ë¥Ý¥Ã¥×¤ÎÂåÉ½Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£