ハンガリーの作家クラスナホルカイ・ラースロー氏＝７月４日、イタリア・ローマ/Franco Origlia/Getty Images

（ＣＮＮ）スウェーデン・アカデミーは9日、２０２５年のノーベル文学賞をハンガリーの作家クラスナホルカイ・ラースロー氏に授与すると発表した。同氏は、自身の暗く難解な小説について「狂気の域に達するほど」現実を考察することを目指していると述べた。

選考委員会は、「説得力があり先見性のある作品群は破滅的な恐怖の渦中で芸術の力を再確認させる」としてラースロー氏を称賛した。

ラースロー氏の作品はほんの一握りしか英語に翻訳されておらず、文芸評論家のジェームズ・ウッド氏はかつて、ラースロー氏の作品は「希少な通貨のようにしか流通していない」と評した。一方で選考委員会は、「不条理とグロテスクな過剰さを特徴とする」作品群は広く認められていると述べている。

ラースロー氏は１９５４年、ハンガリーのジュラで生まれた。２年後にはハンガリー動乱が起き、ソ連が武力によって鎮圧した。同氏は以前、「私のような、高い美的感覚と道徳的感性にとりつかれた人間が生き延びることなどできないような国で苦境に見舞われながら育った」と語っていた。

米国人作家、故スーザン・ソンタグ氏から「現代の黙示録の巨匠」と称されたラースロー氏の小説は、震えおののく中央欧州の村々を舞台に、神なき世界に散らばる表象に意味を見出す人々を描いている。

原文タイトル：Nobel Prize in literature goes to Hungarian novelist for work confronting ‘apocalyptic terror’（抄訳）