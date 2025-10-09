日本高野連と全日本大学野球連盟は９日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。

高校生１２４人、大学生１７６人の計３００人が公示され（同日午後５時時点）、前年比は高校生３５人減、大学生は１４人増だった。

提出者は２３日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。

打者の目玉は創価大の右のスラッガー・立石正広内野手＝高川学園＝。左打者では明大の「打てる捕手」小島大河＝東海大相模＝、勝負強さが際立つ青学大の小田康一郎内野手＝中京＝、走攻守３拍子そろうショートの東海大・大塚瑠晏（るあん）らに注目が集まる。

大学生の右投手では青学大・中西聖輝、早大・伊藤樹、亜大・斉藤汰直、東洋大・島田舜也、花園大・藤原聡大ら、左なら明大のエース・毛利海大が１位候補になる。

高校生では最速１５８キロを誇る健大高崎の右腕・石垣元気の将来性にスカウト陣が熱視線。社会人では鷺宮製作所の最速１５２キロ左腕・竹丸和幸が即戦力の評価をされている。

今秋ドラフトから指名対象となる米スタンフォード大の強打者・佐々木麟太郎内野手を指名する球団は、果たしてあるのか。運命の「１０・２３」に注目が集まる。