

石川界人＆内田真礼

諏訪部順一、内田真礼、石川界人、田村睦心、ダンディ坂野、安藤なつ（メイプル超合金）、堀田茜が９日、都内で行われた映画『トロン：アレス』（10 日・日米同時公開）ジャパンプレミアに登壇した。先日結婚を発表した内田真礼と石川界人は結婚発表後初の公の場。夫婦揃っての舞台挨拶に「緊張する」としながらも幸せムードたっぷり。諏訪部順一らも祝福の言葉を送った。

本作は、高度なAIプログラムを現実の世界で“実体化”させることに成功した世界が舞台。主人公であり、高度な知能をもつAI兵士アレス役の日本版声優を務めたのは諏訪部順一。アレス同様AI兵士として現実世界に送り込まれることとなるアテナ役の同声優を田村睦心が務めた。

諏訪部演じるアレスと大きく関わり、物語の鍵を握るイヴ役の内田真礼と、そんなイヴを狙いアレス開発者であるジュリアン・ディリンジャー役の石川界人。結婚後初の公の場で祝福を受けると「アツい！」と声を揃えて照れる２人。石川は「作中で敵対するような関係性ですが、僕らの方は仲良くやらせて頂いております」とすると、「はずかしい！」と顔を赤らめる内田。幸せムードたっぷりの様子だった。この日、スペシャルゲストとして登壇したダンディ坂野も「おめでとうございます！」と祝福の言葉を送った。