ドル円が高値更新も、ＮＹ連銀総裁発言で上昇一服＝ロンドン為替概況



ロンドン市場では、ドル買いが先行した。ドル円は153.22近辺まで高値を伸ばし、２月１３日以来のドル高・円安水準となった。ユーロドルは1.1603近辺、ポンドドルは1.3343近辺まで安値を広げた。米１０年債利回りが４．１１％付近から４．１３％台へと上昇する動きに足並みをそろえた。また、ユーロ円も177.94近辺まで買われ、過去最高値を更新した。ポンド円も買われたが、東京午前の204.88近辺の高値には届かなかった。その後、上昇に一服感がでるなかで、ウィリアムズＮＹ連銀総裁が「年内の追加利下げを支持」とニューヨークタイムズが報じたことで、ドル売りに反応。ドル円は一時152.50付近まで反落。ユーロドル1.16台前半、ポンドドル1.33台後半などで下げ一服となった。クロス円は上値が重くなり、ユーロ円177.25近辺、ポンド円203.92近辺まで安値を広げた。ただ、今週の高市トレードの流れに調整が入る程度の値動きにとどまっている。パウエルＦＲＢ議長やボウマンＦＲＢ副議長などＮＹ時間の一連の米金融当局者発言待ちとなっている。



ドル円は152円台後半での取引。東京午前の152.41付近を安値に、ロンドン朝方にはドル買いが再燃。ロンドン序盤には153.22付近まで高値を伸ばした。２月１３日以来のドル高・円安水準となった。しかし、その後は買い一服。さらに、ウィリアムズＮＹ連銀総裁が「年内の追加利下げを支持」と発言し、ドル売りに反応し152.50付近まで反落した。ただ、高市トレードの流れを変えるには至らず152円台後半で推移している。



ユーロドルは1.16台前半での取引。東京午後にかけて1.1648付近まで買われたあとは、ドル買い圧力が再燃している。ロンドン序盤には1.1603付近まで下押しされた。その後の戻りは限定的。ユーロ円は東京午後にかけて177.94近辺まで上昇、最高値を更新した。しかし、ロンドン時間に入ると売りに押され、177.25付近まで安値を広げた。対ポンドではユーロ買いが優勢になっている。



ポンドドルは1.33台後半での取引。東京午前につけた1.3419付近を高値に、ロンドン時間にかけては売りが広がった。ロンドン序盤には安値を1.3343付近に更新した。その後の反発は1.34台には届かず、引き続き上値を抑えられている。ポンド円は東京午前の204.88付近を高値に、ロンドン時間には上値重く推移している。安値を203.92付近まで広げた。ユーロポンドは0.8671から0.8699までのレンジでユーロ買い・ポンド売りが入っている。



