¡¡½÷Í¥¤ÎÀõ¹áÍ£¡Ê55¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Àõ¹á¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤Î¥ï¥¿¥·¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ï¤Í¡¢·ë¤ó¤Ç¤ëÈ±¤ò²ò¤¯¤È¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥ï¥¿¥·¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ë²£¤ä½Ä¤Ê¤É¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¾×·â¤Î¡È¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ã¡ª¡ª¡¡º£Ç¯¤â¤³¤ó¤Ê¥«¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦12·î¤ÎLIVE¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡×¤ä¡ÖÇúÈ¯¡×¤Ê¤É¤òÅº¤¨¤Æµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥¢¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤¤Í£¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ±·¿¤â²Ä°¦¤¤¤è¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤µ¤âÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÍ£¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£