¡¡¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡£ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤È¤Ï180ÅÙ°Û¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶âÈ±Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡È·àÅª¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¥Ä¥¤¥ó¥Æ+¥á¥¬¥Í»Ñ
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï27ºÐ¤Î¼ã¼ê½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤À¡£¡È¥¶¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¡¢6·î4Æü¤ËWWEÂè3¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNXT¡×¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¡£ÆüËÜ¤äÂ¾ÃÄÂÎ¤ÇÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤¿¾å¤Ç¤ÎÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç´û¤ËÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¡ØX¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¹â¤á¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¡Ö¤ª²¼¤²¤Ê¤Î¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢1.5Ëü·ï¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬²¡¤µ¤ì¤ëÂçÈ¿¶Á¡£¥»¥¯¥·¡¼Ï©Àþ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡È¿·¶ÃÏ¡É³«Âó¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
