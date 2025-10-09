新潟市は儲かる農業の実現に向けて、新たな園芸産地づくりを支援する事業を行っています。10月9日、中原市長がこの事業を活用した新潟のブランドいちじく「越の雫」の栽培団地を視察しました。



中原市長が訪れたのは新潟市西蒲区にあるブランドいちじく「越の雫」の栽培団地です。「越の雫」は県産いちじくの約8割を占めています。ことしは気温が高く日照時間が長かった影響で甘く仕上がったということです。





〈新潟市 中原八一市長〉「新潟市産の越の雫いちじくおいしいです。うん、甘いです」新潟市は「儲かる農業」の実現に向けて、果物や野菜など、新たな園芸産地づくりを支援する事業を行っています。9日に視察した栽培団地は2021年にJA新潟かがやきがこの事業を活用して約4000平方メートルのいちじく栽培団地を整備。生産者に圃場を貸し出すことで園芸の拡大と農家の所得向上に取り組んでいます。〈新潟市 中原八一市長〉「米に加えて園芸を加えることで農家の生産者のみなさんの収益もあがっていきますのでこれからも新潟市としては園芸の振興に支援していきたいと考えている」新潟市は、園芸の拡大を通して農業の持続的な発展や担い手の育成に取り組んでいくとしています。