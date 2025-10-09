日本vsパラグアイ 試合前日の森保一監督会見要旨
9日の国際親善試合でパラグアイ代表と対戦する日本代表の森保一監督が8日、試合会場のパナソニックスタジアム吹田で公式会見を行った。
以下、森保一監督の会見要旨
「明日のパラグアイ戦だが、まずは9月の代表活動で1分1敗ということで勝利できなかったのでホームで、吹田スタジアムで勝利を目指して戦い、勝ってサポーターの皆さんに喜んで頂けるよう全力を尽くしたい。チームとしてもW杯に向けて、個々、チームとしてレベルアップ、積み上げができるように試合の中でチャレンジしていきたい」
―9月のアメリカ遠征は得点が取れなかった。パラグアイは堅守だが、どう打開していきたいか。またブラジル戦が中3日で控えているなか、主力の選手はブラジル戦で起用する予定か。
「得点というところではまず我々が9月の活動であったり、W杯の最終予選で終盤から得点がなかなか奪えない試合があることを我々もわかっている。まずは得点ができるように奪って素早く、いい守備から攻撃に繋げるところ。メキシコ戦やアメリカ戦でも出せた、いい守備からいい攻撃を決め切って終わるところにこだわってやっていきたい。シュートを打てるチャンスのところまで、アタッキングサードまでは作り上げているなか、シュートを打ち切れないことがあり、シュートにつなげる部分、決め切る部分にこだわっていこうというのはコーチ陣が、特に名波(浩)コーチ主導で選手に伝えてくれて、トレーニングでも働きかけているので得点にこだわっていきたい。パラグアイが堅守であり、南米予選で失点が少なかったところも我々は分析している。逆に強固な守備を打ち破って得点につなげられれば我々の自信になる。ホームでもあるし、勝つためには得点を奪わないといけない。得点にこだわって、アグレッシブにゴールを目指して戦っていきたい。ブラジル戦に関しては誰が出て、どのチーム編成がベストメンバーかはこれまでの戦いで、いわゆるコアメンバー、常連組ということで多く試合に出た選手がいるが、W杯に向けて絶対的にベストメンバーというのはまだまだ決まっていない。明日勝つためにベストだと思われるメンバー編成をして、その後にブラジル戦のことを考えていきたい」
―パラグアイでは誰を一番警戒しているか。パラグアイと日本といえば2010年のW杯のPK戦が印象に残っているが、縁のある駒野友一がPKを外した。当時ご覧になっていかがだったか。
「パラグアイで注意する選手という部分では、攻撃で警戒していかないといけない選手、守備で打ち破っていかないといけない選手という意味で、全ての選手がいい選手で警戒しないといけない。ただ(ミゲル・)アルミロン選手はかつてプレミアリーグのニューカッスルに所属していて、過去の対戦でもプレーを見ている。南米予選でも攻撃のキーマンの一人として活躍していた。明日の試合に出るかはわからないが、彼のチャンスメイクは注意していきたい。2010年のW杯で日本代表がPK戦でパラグアイに負けてベスト8に進出できなかったことは私自身も覚えている。そこで一緒にもプレーしたことがある駒野が決め切れず、敗退が決まったところは悲しい思いで日本の敗戦というところで結果を見ていた。駒野がというより、日本が上に行くだけの戦いをしていたのにそこで次に進めなかったというところがサッカーファミリーの一人として悔しく、悲しく、残念な思いでいたことは覚えている。それと同時にW杯でPK戦の末にベスト8に行けなかったというのは当時の岡田(武史)監督からW杯の経験を色々とお聞きして、カタールW杯で監督としてのチームの構築をしていたなか、PKでどうやって勝っていくかというところを私自身が同じシチュエーションになった時に活かしきれなかったこと、過去の経験を活かして日本の歴史を塗り替えていくことができなかったことが自分自身悔しいところだと思っている」
―遠藤航が不在で明日のキャプテンを決めているか。
「決めていない」
―遠藤航がいない時間帯にはリーダーシップが大事になると思うが、考え方は。
「おっしゃる通りの考え方もある。今回の代表活動の中で航がチームに帯同しないとなった段階で、選手が集まってきて、今回の活動の中にキャプテンを誰にするかを考えたし、ゲームキャプテンはまたその時々出場する選手の中で決めていこうということも考えた。ゲームキャプテンにおいては明日出るメンバーを最終的に決めた後で誰にキャプテンを託すかを決めたい。チームキャプテンということであえて決めなかったのは、一人のキャプテン、リーダーに頼るのではなく、全員がキャプテン、リーダーの自覚を持ってもらい、そこからチームのために何ができるかをそれぞれがリーダーシップを発揮してもらい、よりチームの輪を、チームのパワーを強力にしていくところを見ていきたいという意味で、あえて誰かにキャプテンを託すことをしていない」
―日本代表の歴史の中でもヨーロッパ相手の勝率より、南米勢との勝率が下がる。それだけの差があるということはどこに課題があると考えていると思うか。またどう克服していきたいか。
「南米勢に対して勝率が良くないことは私自身も過去のデータであったり、自分の経験からも感じるところ。南米とヨーロッパの違い、南米と他の大陸の違いというのは説明としては割愛させていただくが、我々が南米勢により互角に、より勝利を上げていくことをやっていかないといけないと思う。南米勢に日本がより勝つ確率を上げることができれば、日本がW杯で優勝する確率も同時に高まってくるということは我々が最高の景色を見るためのポイントの一つと考えている」
―遠藤航が離脱した際、追加招集せずに26人で活動することになった理由は。
「航の招集の件については招集するかどうかは活動のギリギリまで考えていた。活動が始まってからまたヨーロッパから来てもらうのは本人にとっても負担になるし、チームにとってもすでに26人のメンバーが揃っている中、このままの活動、人数でいいというところで考えた。国内からの招集も考えたが、4チームではあるが、ルヴァン杯という公式戦をやっているというところがあった。(遠藤の不参加は)月曜日にまだ決まっていなかったので、火曜日の段階で招集したい選手はいたが、公式戦を目の前にタイトルがかかった試合の準決勝という戦いの準備から選手を抜くということをやることは良くないと思って選手を招集しなかった。この件に関してはいろいろとJFA、Jリーグの方が選手ファースト、日本のサッカーの発展のためにいろんなことを考えて日程調整をしてくださっているが、代表活動とJ1の舞台と同等の戦いが重なるのは世界の中でもほとんどなく、サッカー主要国ではまずあり得ないということだと思う。これからシーズン移行等々で日程が変わってくると思うが、選手の招集に関してIW(国際Aマッチウィーク)には選手を選べるようにという未来につながっていけばいいかなと思う。JFAだけのメリットという考え方ではなく、基本的に(国内では)J1から選手を招集するということで話をさせていただいているが、公式戦がある中で代表戦に来てくれる選手たちは覚悟を持って来てくれているが、自チームのことも気になる。アジア杯等々ではヨーロッパの選手も同じような状況になっているが、全集中して戦わないといけない代表戦で、後ろ髪を引かれながら、やはり全集中しきれないところも出てくると思う。そこは選手ファーストということを考えて、今後は選手が思い切って活動ができるようにまた日本サッカーの環境が変わっていくとありがたいと思っている」
―U-20W杯でチャンスを山のように作って決め切れずに負けたが、そういう現状を見た時、来年のW杯でベスト8に行く難しさをどう考えているか。
「日本サッカーの発展ということについては非常に今回のU-20W杯での戦い、今朝のフランスとの戦いも移動中にiPadで見ながら、ところどころはバスの乗り降りなどで見ていないところもあるが、おおまかに見たなか、圧倒的にチャンスの数では多かったと思っている。まずその点についてはポジティブな部分はある。世界のどこと戦っても、互角に勝負ができる日本になっているところは、ゴールを最終的に決めるというプロセスまではできなかったとしても、間違いなく日本の育成からトップチームということで力がついている試合内容だと思っている。そこは日本のサッカー選手、日本の指導者の皆さん、サッカーファミリーの皆さんとポジティブな共有ができると思う。ただ世界のトップトップとして勝っていくということについては最後に決め切るところ、アタッキングサードでできるだけ多くのバリエーションを持って最後に決め切るところ、最後にゴールにねじ込むところをオープンプレーもセットプレーも精度を上げていかないといけないと思う」
―W杯まで残り8試合ほどというなか、一戦一戦が非常に大事になるが、リードしている時の逃げ切り、同点やビハインドの切り札など、そのあたりの考えはどう持っているか。
「明日の試合に全てが結びつくかはわからないが、勝つためにいろんな勝負手を持って、戦術的なプラン、選手の起用の仕方は考えていかないといけないと思っている。これからの準備期間はもちろんやっていくが、これまでもいろいろと考えながら選手起用はしてきていた。これからさらに日本が世界の舞台で勝つ可能性を高めるため、質問してくださったようなことをできる限りトライしていきたい」
―9月の試合はアジア予選で積み上げてきたものを試す、日本の現在地を知るということがあったが、アメリカ戦の後半に4バックや2トップを試した。9月の戦いを踏まえて、温めていたプランや、新しいことにトライする考えがあれば聞かせてほしい。
「新しいことにトライすることは常々考えている。選手の起用の仕方、システム、戦術もいろいろとコーチ陣と議論しながらこの活動も時間を過ごしてきている。ただ積み上げという言葉から、さらに積み上げるというところで、もちろん理想は持っているが、代表活動はやはり活動と活動の間が空いてしまうという現実がある。何を言いたいかというと、基本に戻すことから一回一回始めないといけないということを9月、10月の活動で感じている。今年3月にW杯出場を決めて、6月にはそれまで招集できなかった選手をより多く招集し、チームを入れ替えて活動し、7月には国内組でE-1選手権を戦った。3月、6月、7月で、特に6月と7月はメンバーがほぼ違う。9月には3月から久しぶりに招集された選手もいて、基本的な戦術のベースの部分も飛んでしまうこともあり、まずは基本に戻してからだと感じている。新しい部分も積み上げたいが、代表活動もまずは代表活動から所属チームに戻る、所属チームから代表活動に戻ってきてくれた時、スイッチの入れ替えをすることをしっかりやらないといけないというのを9月、10月の活動で感じている。答えになっているかわからないが、ベースに戻しながら積み上げをしていきたい。積み上げ、積み上げとずっと言っているが、積み上げの土台すらずっとあるかはわからないということも考えながら、チームとして戦術的な共有と、個々の役割を明確に持ってもらいながら活動しないといけないということを9月、10月でずっと感じている」
(取材・文 竹内達也)
