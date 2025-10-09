本日の【上場来高値更新】 荏原、ＳＢＧなど44銘柄
本日の日経平均株価は、値がさハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比845円高の4万8580円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券がＭＳＣＩの定期見直し候補とした荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]、スイスＡＢＢのロボット事業買収で新局面となったソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、日東電工 <6988> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3393> スタティアＨ 東Ｐ 卸売業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3798> ＵＬＳグルプ 東Ｓ 情報・通信業
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<6988> 日東電 東Ｐ 化学
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7191> イントラスト 東Ｓ その他金融業
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ 小売業
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース