　本日の日経平均株価は、値がさハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比845円高の4万8580円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券がＭＳＣＩの定期見直し候補とした荏原製作所 <6361> [東証Ｐ]、スイスＡＢＢのロボット事業買収で新局面となったソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。そのほか、日東電工 <6988> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3393> スタティアＨ　東Ｐ　卸売業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3798> ＵＬＳグルプ　東Ｓ　情報・通信業
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学

<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械

<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器
<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器

<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7191> イントラスト　東Ｓ　その他金融業
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8198> ＭＶ東海　　　東Ｓ　小売業

<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9441> ベルパーク　　東Ｓ　情報・通信業
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

