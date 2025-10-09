アイドルグループ「Juice＝Juice」が9日、東京・池袋サンシャインシティの噴水広場で、20枚目シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた/盛れ！ミ・アモーレ」発売記念ミニライブを行った。

新メンバー・林仁愛（にいな、14）が加入して初のシングル。開演前に取材に応じ、「初めてのことばっかりで緊張したところもあったんですけど、これからどんどん成長していけるように、学習したことを次につなげていけたら」とはにかんだ。

昨今のアイドルとしては珍しく、めがねを着用している林。リーダーの段原瑠々は「（ミュージックビデオの）コメント欄でも、“めがねの子”と注目されていたと思うんですけど、高身長で最年少の仁愛ちゃんがもたらす可能性というのは、今のJuice＝Juiceにとって大きなもの。キラキラ感をこれからも醸し出してくれたらうれしい」と今後に期待を寄せた。

ライブでは、今回の新曲の他、「プラトニック・プラネット」「FUNKY FLUSHIN’」などを披露した。地下1階から3階まで、ペンライトを持ったファンが詰めかけ大盛り上がり。最後にもう一度「盛れ！ミ・アモーレ」をパフォーマンスすると、「盛ーれ！ミ・アモーレ！」の合唱がショッピングモール全体に響き渡るほど熱気が高まった。