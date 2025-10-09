ノーベル化学賞選出の快挙を成し遂げた北川進さん。受賞の理由となった「多孔性材料」、どんなところに使われているのでしょうか？

■“平穏”を愛する研究者

ノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進副学長は一夜明け、その影響の大きさを語りました。

ノーベル化学賞 京都大学・北川進副学長（74）

「メールがものすごくきていて、全部チェックできないんですが、ノーベル賞の発表をされると、いままで“ただのおじさん”が急に変わるんです。取り扱いが。いつも祈っていることは自分の人生“平穏”で生きられますようにと。今年も平穏にと思っていたけど、いい意味で平穏でなくなったので、どうしようかなと」

“平穏”を愛する研究者。それが一変したのは8日。日本人として6年ぶり、9人目の化学賞に選ばれました。

石破首相「この度は本当におめでとうございます、心からお喜び申し上げます」

石破首相からもお祝いの言葉が。

■画期的技術「多孔性材料」とは

北川さんの受賞理由。それは1997年に発表した新たな「多孔性材料」の開発です。

無数の小さな穴があいた構造で、次のようなことができます。1つは「貯蔵」。複数の気体がまざった中から、必要なものだけを小さな穴にためておくことができます。もう1つが「分離」。必要な気体だけをふるい分け、分離することが可能になる、まさに画期的な技術。

ただ、およそ30年前に、この研究を学会で発表した際を振り返ると…

ノーベル化学賞 京都大学・北川進副学長（74）

「発表をしたら本当に『そんなのほんとか？』と非常にたたかれました。あれが一番苦労した」

他の研究者に信じてもらえず、悔しい思いをしたことも。

一躍、注目されることとなった「多孔性材料」。実際に、この技術をもとに製品が作られています。

京都市内の化学メーカーが開発したのが「消臭材」。たばこの燃えかすが入った容器の気体を“フィルター”に通します。すると、気体はニオイが“ゼロ”に。

ほかにも、果物を腐らせる原因の気体、エチレンガスの働きを防ぐ「鮮度維持剤」や、危険なガスを安全に運搬することができる「ガスボンベ」に使われているといいます。

■ノーベル賞・授賞式は12月に

研究の成果が報われた北川さん。授賞式は12月に開かれますが…

ノーベル化学賞 京都大学・北川進副学長（74）

「ノーベル委員会から手紙（メール）がきてまして、ノーベルウイークでどういうことをするか書いてありまして、いっぱいやることがあるなと感じた次第です。いままでの研究を振り返ったり、感慨に浸るというのは、だいぶ先かなと」

しばらくは“平穏”ではなく、忙しい日々を過ごすことになりそうです。