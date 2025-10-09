ハロー！プロジェクトのアイドルグループ、Juice＝Juiceが9日、都内で、新曲発売記念イベントを開催した。

6月の日本武道館公演で新メンバーとして発表された林仁愛（14）を加え、11人体制となった同グループ。両A面の新曲「四の五の言わずに颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」は新体制として初リリース曲となった。

段原瑠々（24）は新加入の林について「メガネキャラはいなかったし、高身長、最年少がもたらす可能性は大きい」とし、「キラキラ感を醸し出して欲しい」と話した。

一方、林は「初めてのことばかりで緊張した」と振り返った。だが、「今回学習したことを次に生かしたい」と、その目はすでに未来を見つめている。

20枚目となる新曲を段原は「いろんな反響がうれしい」とした。「盛れ！ミ・アモーレ」では“隙アモ”なるの言葉が生まれている。井上玲音（24）は「“隙あらばアモーレ”の略」とし、「その名の通り、隙あらばアモーレポーズをして欲しいです」と呼びかけた。

また、「リリース前からコールも決まっていたので、届けば良いなと思っています」と続けた。

その言葉通り、この日行ったミニライブに駆けつけたファンはコールを決め、“Juice＝Juiceファミリーの絆”を感じさせる盛り上がりをみせた。

現在、公演ごとにクイーンが変わるライブハウスツアー「Juice＝Juice LIVE TOUR 2025 Queen of Hearts」を実施中。11月19日には、日本武道館公演も控えている。段原は同公演を「ライブハウスツアーの集大成としての“スペシャルフラッシュ”で、みんなが主役になる」とし、「ソロはもちろん11人全員がクイーンなので、どっちも楽しんでいただけます」とした。

今年6月、お披露目だけだった林にとっては初となる武道館公演。「まだ立っただけでパフォーマンスをしていないので、感覚が違うと思う」とした。「新しい発見をしていきたい」としつつ、「初武道館は、みなさんについて行けるようにがんばりたい」と意気込んだ。