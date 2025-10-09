¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¡È²¦»Ò¥¥ã¥é¡ÉµÚÀî¸÷Çî¤È¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¼Â¤Ï¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤ÏÅ·Á³¤À¤±¤É¡¢¡ÊµÚÀî¤Ï¡ËÍÜ¿£¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤À¤È¸ì¤ê¡¢´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦»Ò¤¬2¿Í¡ª¡¡µÚÀî¸÷Çî¡õ¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Îø¤Î¤¿¤á¤Ë²È¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë50ºÐ¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤òµÚÀî¡¢¸¼°ì¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¤ò¼ê±Û¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¤òÇòÄ»¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Â¾¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤ËÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿µÚÀî¤ÏËÁÆ¬¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡¢¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¼ê±Û¡¢ÇòÄ»¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï¡ÖÍ´Ìé¡¼¡ª¡×¡Ö¶Ì¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÚÀî¤Ï¡¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¼ê±Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Æ¥´¤Á¤ã¤ó¤Ï¤µ¡¢³§¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥«¡¼¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¤¸¤ã¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯Ç¯¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¥à¡¼¥É¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçÂÎ¡¢8»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¤È¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£12»þ´ÖÄ¶¤¨¤ë¤ÈÌÛ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼ê±Û¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤è¤¯¸«¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢µÚÀî¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Í¡£¥Æ¥´¤Á¤ã¤ó¤Ï¡£ËÍ¤¬¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¼ê±Û¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤¬¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥Á¡¼¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ê±Û¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤Î¶¦±éÁ°¤ÎµÚÀî¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¾ï¤Ë·ä¤Î¤Ê¤¤²¦»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÍ¤â¤½¤Ã¤Á·Ï¤Ê¤Î¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï³ä¤È¤³¤Î¤Þ¤ó¤ÞÁÇ¤Ç¡¢Å·Á³¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊµÚÀî¤Ï¡Ë¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Èºî¤é¤ì¤¿ÍÜ¿£¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Ï°Õ³°¤ÊÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¼ê±Û¤¬¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²£¤Ë¤¤¤ë¤ª2¿Í¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤Ç¤¤ë¡¢½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò¼ÙËâ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼«Ê¬¤òÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ²¡¹¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î12Æü¤è¤êËè½µÆü²¤22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
