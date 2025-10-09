元ばんばんざい・流那、子どもの顔出しに言及「変わるかもしれないんですけど」
【モデルプレス＝2025/10/09】元ばんばんざいの流那（るな）が10月8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。子どもの顔出しに言及した。
流那、娘の顔公開予定について言及
流那は「全て正直に答えます！」と題し、Instagramで募集したファンからの質問に答える動画を投稿。様々な質問に回答する中で「赤ちゃんの顔を公開する予定はありますか？」という質問には「娘がどういう道を進むか分からないですし、自分の意思を持ち出したら変わるかもしれないんですけど、今のところは（顔出しを）する予定はないですね」と少なくとも娘が幼いうちは顔出しすることはないと回答した。
また「赤ちゃんはどっち似？」の質問に対して「面白いのが、両方言われるんですけど、あくびをしたらはんくん、寝てる顔は流那とか色んなところで分かれます」と回答し、娘が生まれた瞬間には「口が流那！遺伝ってすごいって思った」と笑顔で語った。
ほかにも動画内では、赤ちゃんが泣き止むYouTube動画やおすすめのベビー用品についても語っている。
この動画に、ファンからは「しっかりしてる」「お仕事も子育ても両立して頑張ってて本当に尊敬」「家族を大切にしているのが伝わる」「娘ちゃんの話もっと聞きたい」と反響が寄せられている。
流那は、2024年8月に元ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-のはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
