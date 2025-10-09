“カジュアルすぎ”が苦手でもOK！【ハニーズ】きれいめに羽織れる！「大人っぽパーカー」

ジップパーカーは気軽に羽織れて便利だけど、大人にはカジュアルすぎる……。そんな大人世代は【ハニーズ】のパーカーをチェックしてみて。レーヨン混の柔らかそうな素材感で、上品な雰囲気をキープできる予感。ほどよいゆる感とシンプルなデザインで着回しやすく、羽織るだけで大人の抜け感カジュアルコーデを楽しめそうです。

大人の余裕を演出するきれいめパーカー

【ハニーズ】「大人のゆるジップパーカー」\2,980（税込）

「もちもちの肌触り & 軽い着心地で大人気」（公式サイトより）という、WEB限定パーカー。ゆるっとしたドロップショルダーと、腰まわりをさりげなくカバーする丈感が絶妙です。フードの紐がなくシンプルなデザインは、きれいめコーデにもマッチしそう。手に取りやすい価格と豊富な全9色のカラー展開で、イロチ買いもおすすめ。

上下スウェットでもこなれた着こなしに

こちらは「大人のゆるジップパーカー」のモカを着用したコーデ。上下スウェットでも、ラフなのにこなれ感のある着こなしに。大人女性にマッチする落ち着いた印象のカラーは、秋冬のシャツやきれいめスラックスとも相性が良さそうです。持っていると秋コーデで活躍すること間違いなしかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M