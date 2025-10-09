濡れても、錆びない。通気性も収納力も、これ一台【アイリスオーヤマ】のプラスチックラックがAmazonに登場中‼
軽くて強い、屋外対応。メッシュ棚で風通しも抜群【アイリスオーヤマ】のプラスチックラックがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのプラスチックラックは、サビの心配がないプラスチック素材を採用しており、屋外や湿気の多い場所でも安心して使用できる。
濡れた靴を置いても問題なく、水が溜まりにくいメッシュ棚板が通気性を高め、清潔な状態を保ちやすい。
棚板の側面にはフックや小物を引っかけられる穴が設けられており、収納力も十分。軽量設計のため、掃除やレイアウト変更の際にもラクに移動できる。
日常使いから玄関・ベランダ・ガレージまで、幅広いシーンで活躍する一台。
