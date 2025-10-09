【結末にゾワッ…】純愛？それとも恐怖？美人な先輩に恋した「切ない日々」は先輩目線では「恐怖の日々」だった【作者に聞く】
理系大学・大学院の実情を描く理系女ちゃん(@rikejo_chan)の「先輩は綺麗な人だった」は、男性と女性2つの視点を描くことで「好意を寄せる側」と「寄せられる側」の認識の違いを描く。前半は先輩に恋する後輩の淡い恋心だが、後半で先輩の視点に変わるとその恋心は「恐怖」に変換されていく。一方的に好意を寄せられた先輩視点のラスト、あきらめられない呟きが波紋を呼び、Xで10万いいねの反響を集めている。
今作「先輩は綺麗な人だった」は2つの視点から展開する物語。理系の大学院生である主人公が、美人で性格の良い先輩に恋心を抱くが、その恋は実らず切ない結末を迎える。後半は先輩視点となり、後輩の印象が一変。明るく真面目そうだった後輩は、小太りで暗い容姿で粘着質な性格となる。そして、先輩は後輩の距離感や頻繁に送られてくるLINEに困惑していた…。視点が変わることにより見え方も変わるというギャップが読者を惹きつける作品である。
一般的に「理系」という言葉は広く知られているものの、実際は、理系学生の割合は大学進学者のうち35%(令和2年度推計)で、大学院進学やアカデミアに残る人はさらに少ない。作者である理系女ちゃんは、「理系に対する解像度が少しでも多くの人の間で高くなれば、もっと理系に興味を持ってくれる人が増えたり、現在アカデミアが抱える課題を解決できたりするのでは」と、作品に込めた思いを語った。
物語にナレーションを入れず「あくまでも男女それぞれの視点を描くこと」にこだわった点も、今作の重要なポイントだ。理系女ちゃんは「人と人の関係は、誰かの視点が介入する以上主観を欠くことは難しい」と考え、あえて客観的な視点を排除したと話す。その結果、読者が登場人物の立場や思いに共感できる作品となっている。
今後の活動について理系女ちゃんは、「理系大学・大学院に関する作品を、いろんな角度から描いていきたい」と意欲を語った。今後も理系大学・大学院での生活やアカデミア内の問題にまつわる話を投稿する予定だ。
恋愛の切なさだけでなく、理系分野のリアルな現状を垣間見ることができる作品。気になる人はぜひチェックしてみて！
取材協力：理系女ちゃん(@rikejo_chan)
