【渋谷】I′m donut？の系列店「ネオナイスバーガー」がOPEN！メニューや店内の様子、バーガーのお味をレポ
「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」や「I'm donut？（アイムドーナツ？）」、「dacō（ダコー）」など、数々の人気店を生み出してきたシェフ・平子良太さん。
そんな平子さんが新たに手掛けるのが、料理人の本気×ファストフードの気軽さを兼ね備えた、ハンバーガー屋さん「Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）」です。
2025年10月11日（土）のオープンを前に、ひと足先にお店を訪れたので、全13種類のハンバーガーやお店の雰囲気をご紹介！こだわりが詰まったハンバーガーをネオナイスバーガーで堪能してみませんか？
新ブランド「Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）」
ベーカリー「AMAM DACOTAN」やドーナツ店「I'm donut？」などを手がける、人気オーナーシェフ・平子良太さん。
10月11日（土）、東京・渋谷にオープンする「Neo Nice Burger」は、平子さんが約5年かけて温めてきた新しいハンバーガー屋さんです。
ネオナイスバーガーの特徴は、料理人が本気で作るおいしさと、ファストフードの気軽さを両立した“ネオ・ファストフード”という新しいスタイル。
パン・ソース・具材・ポテトなど、すべてを職人が手作りしながらも、その味をカジュアルに楽しめるのが魅力ですよ。
「Neo Nice Burger渋谷宮益坂」のアクセス＆お店の雰囲気
1号店としてオープンする「Neo Nice Burger 渋谷宮益坂」は、JR渋谷駅から徒歩約5分の場所にあります。
宮益坂を上りきった先の大きめの交差点にあり、人通りが多くにぎやかでした。オープン前にもかかわらず、多くの人が足を止めていて、すでに話題になりそうな予感…！
建物はガラス張りで、ブルーが映える“Neo Nice Burger”のロゴが印象的です。
ネオナイスバーガーの店内は、調理の様子が見えるオープンカウンター式。
シルバーやグレーを基調に、ブルーの差し色が映えるおしゃれな空間でした。
さらに2階には、同日にオープンする「I'm donut？渋谷宮益坂」と共用のイートインスペースもあります。約80席と広々していて、ゆったり過ごせそう。
アイムドーナツらしいピンクの椅子もかわいいんです。
【メニュー】ハンバーガーは全13種類あるよ
ここからは、気になるメニューをご紹介。
「Neo Nice Burger渋谷宮益坂」には、全13種類のハンバーガーをはじめ、サイドメニューやドリンクがラインナップしています。
単品で税込450円〜、セットで注文しても税込950円〜と、お手頃な価格もうれしいポイントです。
ハンバーガーは、『ネオバーガーシリーズ』と『バラエティバーガーシリーズ』の2つのカテゴリで展開。
『ネオバーガーシリーズ』には、ブランドを象徴する「ネオナイスバーガー」（税込640円）をはじめ、チェダーチーズがたっぷりの「ネオチーズバーガー」（税込550円）、「ネオテリヤキバーガー」（税込630円）など、素材の味をしっかり楽しめるメニューがそろいます。
一方の『バラエティバーガーシリーズ』には、個性あふれるメニューが登場。
今回、丸ごとグリルしたピーマンが2つ入った「ピーマンサルサバーガー」（税込660円）を食べてみましたが、自家製のサルサソースが効いた、ピリッとスパイシーな一品でした。
そのほかにも、ネオナイスバーガーならではのハンバーガーが豊富ですよ。
ちなみに、ハンバーガーに使われているバンズは3種類。具材に合わせて「プレーン」「クラフト」「ブリオッシュ」が使い分けられています。
「ネオダコタンバーガー」（税込760円）と「エッグエッグボロネーゼバーガー」（税込660円）にはクラフトバンズ、「タンドリーチキンバーガー」（税込760円）にはブリオッシュバンズ、そのほかのメニューにはプレーンバンズを使用。
バンズの食べ比べをしてみたい人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
サイドメニューには、「フライドポテト」（税込400円）と「サラダカップ」（税込400円）に加えて、「シーザーソース」（税込150円）と「辛味ソース」（税込150円）もあります。
太めにカットされたポテトは、塩味が控えめで、ホクホクとした食感とやさしい甘さが特徴。
ハンバーガー・サイド・ドリンクがついた「ネオナイスセット」もありますよ。
ネオナイスバーガーは、ランチタイムにはもちろん、450円〜ハンバーガーが楽しめたり、アイムドーナツと併設したりするので、おやつやサクッと寄り道したくなるタイミングにもおすすめ！
人気店になること間違いなしなので、気になる人は今のうちにチェックしておきましょう。
Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）渋谷宮益坂 詳細
場所：東京都渋谷区渋谷1-8-3 1階
オープン日：2025年10月11日（土）
営業時間：10:00〜20:00（L.O.19:30）
定休日：不定休
公式Instagram：@neonice.burger
そんな平子さんが新たに手掛けるのが、料理人の本気×ファストフードの気軽さを兼ね備えた、ハンバーガー屋さん「Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）」です。
2025年10月11日（土）のオープンを前に、ひと足先にお店を訪れたので、全13種類のハンバーガーやお店の雰囲気をご紹介！こだわりが詰まったハンバーガーをネオナイスバーガーで堪能してみませんか？
ベーカリー「AMAM DACOTAN」やドーナツ店「I'm donut？」などを手がける、人気オーナーシェフ・平子良太さん。
10月11日（土）、東京・渋谷にオープンする「Neo Nice Burger」は、平子さんが約5年かけて温めてきた新しいハンバーガー屋さんです。
ネオナイスバーガーの特徴は、料理人が本気で作るおいしさと、ファストフードの気軽さを両立した“ネオ・ファストフード”という新しいスタイル。
パン・ソース・具材・ポテトなど、すべてを職人が手作りしながらも、その味をカジュアルに楽しめるのが魅力ですよ。
「Neo Nice Burger渋谷宮益坂」のアクセス＆お店の雰囲気
1号店としてオープンする「Neo Nice Burger 渋谷宮益坂」は、JR渋谷駅から徒歩約5分の場所にあります。
宮益坂を上りきった先の大きめの交差点にあり、人通りが多くにぎやかでした。オープン前にもかかわらず、多くの人が足を止めていて、すでに話題になりそうな予感…！
建物はガラス張りで、ブルーが映える“Neo Nice Burger”のロゴが印象的です。
ネオナイスバーガーの店内は、調理の様子が見えるオープンカウンター式。
シルバーやグレーを基調に、ブルーの差し色が映えるおしゃれな空間でした。
さらに2階には、同日にオープンする「I'm donut？渋谷宮益坂」と共用のイートインスペースもあります。約80席と広々していて、ゆったり過ごせそう。
アイムドーナツらしいピンクの椅子もかわいいんです。
【メニュー】ハンバーガーは全13種類あるよ
ここからは、気になるメニューをご紹介。
「Neo Nice Burger渋谷宮益坂」には、全13種類のハンバーガーをはじめ、サイドメニューやドリンクがラインナップしています。
単品で税込450円〜、セットで注文しても税込950円〜と、お手頃な価格もうれしいポイントです。
ハンバーガーは、『ネオバーガーシリーズ』と『バラエティバーガーシリーズ』の2つのカテゴリで展開。
『ネオバーガーシリーズ』には、ブランドを象徴する「ネオナイスバーガー」（税込640円）をはじめ、チェダーチーズがたっぷりの「ネオチーズバーガー」（税込550円）、「ネオテリヤキバーガー」（税込630円）など、素材の味をしっかり楽しめるメニューがそろいます。
一方の『バラエティバーガーシリーズ』には、個性あふれるメニューが登場。
今回、丸ごとグリルしたピーマンが2つ入った「ピーマンサルサバーガー」（税込660円）を食べてみましたが、自家製のサルサソースが効いた、ピリッとスパイシーな一品でした。
そのほかにも、ネオナイスバーガーならではのハンバーガーが豊富ですよ。
ちなみに、ハンバーガーに使われているバンズは3種類。具材に合わせて「プレーン」「クラフト」「ブリオッシュ」が使い分けられています。
「ネオダコタンバーガー」（税込760円）と「エッグエッグボロネーゼバーガー」（税込660円）にはクラフトバンズ、「タンドリーチキンバーガー」（税込760円）にはブリオッシュバンズ、そのほかのメニューにはプレーンバンズを使用。
バンズの食べ比べをしてみたい人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
サイドメニューには、「フライドポテト」（税込400円）と「サラダカップ」（税込400円）に加えて、「シーザーソース」（税込150円）と「辛味ソース」（税込150円）もあります。
太めにカットされたポテトは、塩味が控えめで、ホクホクとした食感とやさしい甘さが特徴。
ハンバーガー・サイド・ドリンクがついた「ネオナイスセット」もありますよ。
ネオナイスバーガーは、ランチタイムにはもちろん、450円〜ハンバーガーが楽しめたり、アイムドーナツと併設したりするので、おやつやサクッと寄り道したくなるタイミングにもおすすめ！
人気店になること間違いなしなので、気になる人は今のうちにチェックしておきましょう。
Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）渋谷宮益坂 詳細
場所：東京都渋谷区渋谷1-8-3 1階
オープン日：2025年10月11日（土）
営業時間：10:00〜20:00（L.O.19:30）
定休日：不定休
公式Instagram：@neonice.burger