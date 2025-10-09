【パリ＝上地洋実】スウェーデン・アカデミーは９日、２０２５年のノーベル文学賞を現代ハンガリー文学を代表する作家のクラスナホルカイ・ラースロー氏（７１）に授与すると発表した。

アカデミーは作品について「終末的な恐怖の中で、説得力に満ち、先見性のある作品は、芸術の力を再確認させる」と評価した。

クラスナホルカイ氏は１９５４年、ルーマニアとの国境に近い小さな町ジュラで生まれた。出版社勤務を経て作家活動に入り、デビュー作「サタンタンゴ」を発表した。共産主義崩壊直前のハンガリーの田舎にある放棄された集団農場で暮らす貧困層の住民たちを、力強く示唆に富んだ言葉で描いた。

同作はタル・ベーラ監督によって映画化され、終末的な雰囲気を漂わせた芸術性の高い内容で高く評価された。同監督の「ヴェルクマイスター・ハーモニー」でも原作と脚本を務め、人気を得た。

２０００年に国際交流基金の招きで京都に滞在し、寺社建築や伝統的な庭園など日本文化に関心を寄せた。それらの経験を基に書いた「北は山、南は湖、西は道、東は川」（０３年）は、「源氏物語」などを踏まえた力強い叙情詩的な物語で、邦訳もされた。その後も日本を訪ね、人間の意識や精神性への理解を深めた。

ブダペスト商科大名誉教授で言語学者のヒダシ・ユディットさんの話「人間の持つ感受性、多層的な精神性を表現してきた作家だ。多くの著作を通して、個人とコミュニティーの関係を探究してきており、国際的にも読者を獲得してきた。日本での滞在から着想を得た小説を書いており、日本の読者にとっても親しみを感じられるだろう」