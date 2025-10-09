ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山 開幕戦を前に 今季の戦力は
あす開幕する、バレーボールの国内最高峰リーグ「SVリーグ」。
14チームが頂点を目指す女子ではKUROBEアクアフェアリーズ富山が2年目のシーズンに挑みます。
昨シーズン再編成された、バレーボールの「SVリーグ」。
中村安里キャプテン
「今シーズン（の目標）は、昨シーズンも目標にしていたチャンピオンシップ進出というところで、まず8位に入ることが大事。8位だけではなくその上に行けるように、高みを目指していきたい」
昨シーズンに続きチームを指揮するのは12年にわたり日本代表コーチを務め世界を知る、川北元監督です。
今シーズンこそ目標のプレーオフ進出を狙うアクアフェアリーズ。
勝利のキープレーヤーのひとりが、今年度初めて日本代表に招集されたミドルブロッカー、山口真季選手です。
世界の舞台で得た経験をチームに還元します。
監督も認める状況判断の速さ、攻撃・守備ともに安定したプレーでチームの勝利に貢献することが期待されます。
山口真季選手
「このチームの特徴としては全員で楽しんでバレーをすること。昨シーズンホームでもアウェイでも、ファンの方と一緒に盛り上がって会場でたくさん声を出してやれたので、そういうバレーができるようなプレーを自分たちができればいい」
また、若手選手の活躍にも注目です。
昨シーズンの途中から加入した富山第一高校出身のセッター、稲田心蕗選手。
豊富な運動量と粘りのレシーブが持ち味で地元出身選手としてチームに元気とガッツをもたらしています。
川北監督
「我々は常に挑戦をしなければならないチームと思っているので、1人に頼ることなくそれぞれの力を最大限に生かして戦う。チーム力でベストを尽くしたいと思います」
中村安里キャプテン
「自分たちの強みである粘り強いバレーをお見せして、会場で熱いバレーできるように日々頑張っているので、ぜひ会場に応援にきていただけると嬉しいです」
アクアフェアリーズはあすとあさって、黒部市総合体育センターで岡山シーガルズと対戦します。