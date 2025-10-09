氷見市にある水産加工会社が、シシャモのみりん干しからパンに塗るジャムを開発し、新たな商品として販売を目指しています。



食品ロス削減を目指し、規格外のみりん干しを活用する取り組みへの思いと、気になるその味を取材しました。



「パンのおとも」といえばジャム。

ペースト状にした果物や野菜を使うイメージが強いですが…

こちらのジャムは、シシャモの「みりん干し」で作られています。





その味は…吉本康祐記者「みりん干しの甘さが濃厚で、そのあとにオリーブオイルの爽やかさが続きます。魚の臭みがなく、骨もないので食べやすいです」みりん干しの旨みとコク深い甘さはパンとの相性がよく、香ばしさが広がります。このジャムを手がけるのは、創業104年の氷見市の水産加工会社、中村海産です。地元で獲れたイワシをはじめ、サンマやホタテなどの魚介類を砂糖、みりん、塩でシンプルに味付けしたみりん干しを販売しています。以前は煮干しや一夜干しも販売していましたが、30年ほど前にみりん干し専門店となりました。「やっぱりみりん干しは、甘いのと、辛いのと、おいしい」「（娘に）富山県のお土産として、これが良いから、一つ買ってきてと」中村海産は古くからシシャモのみりん干しを作っていて、店の売り上げのおよそ7割を占める看板商品です。中村康紀社長「ここがちぎれているので、これがきれいじゃないので、外れ（規格外品）の対象になっている」シシャモのみりん干しでは、身が欠けて商品にできない規格外品が全体の1割ほどを占め、毎日5キロから10キロほど出るといいます。中村康紀社長「ただ形や姿が汚いだけで商品にならなくて捨ててしまうのは、すごいもったいない行為だと思って、何とかしたいと思っていた」中村海産では、これまで規格外品を安く販売したり、スイーツに活用したりしてフードロス削減に取り組んできました。今回、新たにパン専用のみりん干しジャムを開発しました。ミキサーでペースト状にする様子ジャムは、煮詰めたみりん干しをペースト状にした後オリーブオイルなどを加えて味を整えます。中村康紀社長「みりん干しも甘いけど、ジャムも甘くてより濃厚で濃縮された仕上げになっている」ジャムは会社で生産できますが、効率よくパッケージ化する機材がないため、現在は販売できていません。そこで中村社長は、機材購入のためクラウドファンディングを先月1日にスタートしました。返礼品としてジャムやみりん干し、工場見学などを5000円から30万円までのメニューで設定しています。中村海産 中村 康紀社長「お、おお、すごい（目標金額の）98パーセント（拍手）」開始から1か月あまりの今月3日、支援は目標金額までおよそ2万円に迫りました。この10分後…「（目標金額を）超えました」目標金額を達成しました。中村康紀社長「まさか取材中に達成されるとはすごいありがたい」Q残り13日期間ありますが、余剰分はどうなる「パッケージや販促物のデザイン費用に充てたい」妻 中村優華さん「とてもうれしいです、返礼品のメニューは私が考えた。みなさんに喜んでもらえるようにと」商品化が決まったシシャモのみりん干しジャム。クラウドファンディングの支援者には12月下旬に発送し一般向けの販売は来年3月上旬を予定しています。