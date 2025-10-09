みりん干しがジャムに 規格外品活用で食品ロス削減 氷見市の食品加工会社
氷見市にある水産加工会社が、シシャモのみりん干しからパンに塗るジャムを開発し、新たな商品として販売を目指しています。
食品ロス削減を目指し、規格外のみりん干しを活用する取り組みへの思いと、気になるその味を取材しました。
「パンのおとも」といえばジャム。
ペースト状にした果物や野菜を使うイメージが強いですが…
こちらのジャムは、シシャモの「みりん干し」で作られています。
吉本康祐記者
「みりん干しの甘さが濃厚で、そのあとにオリーブオイルの爽やかさが続きます。魚の臭みがなく、骨もないので食べやすいです」
みりん干しの旨みとコク深い甘さはパンとの相性がよく、香ばしさが広がります。
このジャムを手がけるのは、創業104年の氷見市の水産加工会社、中村海産です。
地元で獲れたイワシをはじめ、サンマやホタテなどの魚介類を砂糖、みりん、塩でシンプルに味付けしたみりん干しを販売しています。
以前は煮干しや一夜干しも販売していましたが、30年ほど前にみりん干し専門店となりました。
客
「やっぱりみりん干しは、甘いのと、辛いのと、おいしい」
客
「（娘に）富山県のお土産として、これが良いから、一つ買ってきてと」
中村海産は古くからシシャモのみりん干しを作っていて、店の売り上げのおよそ7割を占める看板商品です。
中村康紀社長
「ここがちぎれているので、これがきれいじゃないので、外れ（規格外品）の対象になっている」
シシャモのみりん干しでは、身が欠けて商品にできない規格外品が全体の1割ほどを占め、毎日5キロから10キロほど出るといいます。
中村康紀社長
「ただ形や姿が汚いだけで商品にならなくて捨ててしまうのは、すごいもったいない行為だと思って、何とかしたいと思っていた」
中村海産では、これまで規格外品を安く販売したり、スイーツに活用したりしてフードロス削減に取り組んできました。
今回、新たにパン専用のみりん干しジャムを開発しました。
ミキサーでペースト状にする様子ジャムは、煮詰めたみりん干しをペースト状にした後オリーブオイルなどを加えて味を整えます。
中村康紀社長
「みりん干しも甘いけど、ジャムも甘くてより濃厚で濃縮された仕上げになっている」
ジャムは会社で生産できますが、効率よくパッケージ化する機材がないため、現在は販売できていません。
そこで中村社長は、機材購入のためクラウドファンディングを先月1日にスタートしました。
返礼品としてジャムやみりん干し、工場見学などを5000円から30万円までのメニューで設定しています。
中村海産 中村 康紀社長
「お、おお、すごい（目標金額の）98パーセント（拍手）」
開始から1か月あまりの今月3日、支援は目標金額までおよそ2万円に迫りました。
この10分後…「（目標金額を）超えました」
目標金額を達成しました。
中村康紀社長
「まさか取材中に達成されるとはすごいありがたい」
Q残り13日期間ありますが、余剰分はどうなる
「パッケージや販促物のデザイン費用に充てたい」
妻 中村優華さん
「とてもうれしいです、返礼品のメニューは私が考えた。みなさんに喜んでもらえるようにと」
商品化が決まったシシャモのみりん干しジャム。
クラウドファンディングの支援者には12月下旬に発送し一般向けの販売は来年3月上旬を予定しています。