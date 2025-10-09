きのう、ノーベル化学賞受賞が発表された京都大学の北川進副学長に対し、2002年に同じく化学賞を受賞した富山市出身の田中耕一さんがきょう会見しました。



田中さんは、若手研究者に元気と目標を与えていただいたと祝福しました。



ノーベル化学賞の受賞が決まった北川進さんは、極めて小さな穴を無数にもつ『多孔性』と呼ばれる材料の作製に、世界で初めて成功したことが評価されました。





この吉報を祝福したのが、ノーベル化学賞を2002年に受賞した富山市出身の田中耕一さんです。所属する島津製作所は京都市に本社を置くという縁もある田中さんは…田中耕一さん「日本の研究が世界から認められたこと、特に若手の研究者技術者、それら皆さんに前に進む元気と目標を与えていただいた」田中さんは、たんぱく質などの分析に必要な質量計測方法を開発しました。この方法は新型コロナウイルスの治療薬の分析やアルツハイマー病の早期発見など、様々な分野に応用されています。北川さんに加え、今月6日にノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文さんと日本人2人の受賞を知った時は喜びのあまり拍手してしまったといいます。田中耕一さん「普通だったらそんな大きな声出さないと思うんですが、思わず拍手してしまい…、すみません迷惑かけて。それを機会にみんなが受賞したんだな日本人が。これでまた日本の考え方、発想が起点になったことが認められたなということと」今後は、後進の育成に力を入れたいと話します。田中耕一さん「どうやれば新しいものを見つける、発明ができるか、ノウハウを伝えていく役割をもっと増やしたいと思います」田中さんは今回受賞した2人より年下だとして、今後の自らの活動にも意欲を見せました。田中耕一さん「お2人とも74歳、私まだ66歳…。8年は少なくとも頑張らなければならないなという思いもありますし、体力の続く限り、許していただけるなら 頑張らせていただきたいなと思います」