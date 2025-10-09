¡Úµ¼Ô²òÀâ¡Û·ãÀï¤Î¤·¤³¤êÉ½ÌÌ²½¡ÄÉÔ¶¨ÏÂ²»Â³¤¯¡¡¼«Ì±¹â²¬»ÔÏ¢¤á¤°¤ëÆ°¤
·ãÀï¤À¤Ã¤¿¹â²¬»ÔÄ¹Áª¤Î¤·¤³¤ê¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â²¬»ÔÀ¯Ã´Åö¤ÎÇßËÜµ¼Ô¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
6·î¤Î¹â²¬»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î³ÑÅÄ¤µ¤ó¤¬ÇÔ¤ì¡¢¿·¿Í¤Î½ÐÄ®»ÔÄ¹¤¬½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¼éÊ¬Îö¤Î·ã¤·¤¤Æ®¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤·¤³¤ê¤¬µµÎö¤È¤Ê¤ê¡¢É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅèÀîÉð½¨¸©µÄ¤ÏÅÞ¿äÁ¦¤Î¸½¿¦¡¦³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÞ¿äÁ¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¿Í¡¦½ÐÄ®¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¤«¤éº£·î1ÆüÉÕ¤Ç²ü¹ð½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅèÀî¸©µÄ¤Ï¤¤Î¤¦½èÊ¬¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÌµ¸ú¤òµá¤á¡¢»ÔÏ¢¤ËºÆ¿³ºº¤òÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¤¡¢»ÔÄ¹Áª°Ê¹ß¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÔ¶¨ÏÂ²»¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ²º¤Ê¾õ¶·¤¬¸½¤ì¤¿È¯Ã¼¤Ï¡¢Àè·î18Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¤Î²ñ¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
Á´ÂÎÌò°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â²¬»ÔÄ¹Áª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ÐÄ®¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÅèÀî¸©µÄ¤¬Â¿¤¯¤ÎÌò°÷¤«¤éµêÃÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅèÀîÉð½¨¸©µÄ
¡Ö»öÌ³½ê¤Ë1²ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½ÐÄ®¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¥Þ¥¤¥¯¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìò°÷²ñ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤ª¤ê¡¢Ï²¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤âÏ³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÀè·î18Æü¤Î²ñ¹ç¡Û
»ÔÏ¢Ìò°÷
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¿äÁ¦¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥Èー¥¿¥ë¤È¤·¤Æ²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±¤¸Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
»ÔÏ¢Ìò°÷
¡Ö¹â²¬»ÔÄ¹Áª¤Î»þ¤Ë°ìÀÚ¡¢½ÐÄ®¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×
ÅèÀî¸©µÄ
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
»ÔÏ¢Ìò°÷
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÊÍýÍ³¤¬¡Ë¸åÉÕ¤±¤Ç¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¼¤á¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£Í»ÏÂ¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡×
1»þ´ÖÍ¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿¤ª¤è¤½10¿Í¤¬¡¢ÅèÀî¸©µÄ¤ËµÍÌä¤·¡¢Òë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅèÀî¸©µÄ
¡Ö¤¤¤ä·ë¹½¤Ä¤é¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Í¥¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÅèÀî¸©µÄ¤Ï½èÊ¬¤ÎºÆ¿³ºº¤ò¤á¤°¤ê¡¢²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤Ï¹â²¬»ÔÄ¹Áª¤Ç½ÐÄ®»ÔÄ¹¤ò±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¾Úµò¤Î³ÎÇ§¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½èÊ¬¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëµ¬Î§µ¬Ìó¤¬ÅÞËÜÉô¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹â²¬»ÔÏ¢¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¤½¤â¤½¤â½èÊ¬¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿2¤Ä¤Î¼çÄ¥¤«¤é²ü¹ð½èÊ¬¤ÏÉÔÅö¤Ç¤¢¤êÌµ¸ú¤òµá¤á¡¢ºÆ¿³ºº¤òÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÁµá¤ò¼õ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â²¬»ÔÄ¹Áª¤Ë²Ã¤¨¡¢»²±¡Áª¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë»´ÇÔ¤·¤¿¤¿¤á»³ËÜ¸©µÄ¤¬»ÙÉôÄ¹¤ò¼Ç¤¡¢º£·î1Æü¤Ë¿·¤¿¤Ë¿Ë»³»ÙÉôÄ¹¡¦ÅèÀî´´»öÄ¹¤¬½¢¤¡¢ÂÎÀ©¤ò²þ¤á¤ÆÆ°¤¤À¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¿Ë»³»ÙÉôÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¤ÏÇ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¿Ë»³·ò»Ë¸©µÄ¡Ê¼«Ì±¹â²¬»ÔÏ¢»ÙÉôÄ¹¡Ë¡Ö´´»öÄ¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÁ´ÂÎÌò°÷²ñ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤Ç·è¤á¤ë¤è¤ê¤â¤Ã¤È³«¤«¤ì¤¿½ê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤¿¤À¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢»ÔÏ¢¤¬¡¢»ÔÌ±¤Î»×¤¤¤È¤«¤¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Ï¤¤¡¢ÅèÀî¸©µÄ¤Ï¡¢Ì±°Õ¤ò¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÞÀª¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅèÀî¸©µÄ
¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡¢¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¡Ë½Ð¤Æ¹Ô¤±¤È¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¡¢Áê¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤Ê¤ó¤È¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÃæ¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¡Ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³èÆ°¤·¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈµöÍÆÈÏ°Ï¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤ÎÆþ¸ý¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Ë»³»ÙÉôÄ¹¤Ï¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¤¬Í»ÏÂ¤·¡¢¤è¤¤Êý¸þ¤Ë·Þ¤¨¤ë¤è¤¦ÅèÀî´´»öÄ¹¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÏ¢¤¬º£²ó¤ÎÀÁµá¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¤Ï²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÞ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ÇßËÜµ¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£