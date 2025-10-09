けさ立山町の北陸自動車道上り線で、クマ2頭が死んでいるのが見つかりました。



付近では別の子グマ1頭が歩く姿も目撃されていましたが、きょう夕方、近くの高速道路上でその子グマとみられる死骸が見つかりました。



きょう午前5時すぎ、立山町前沢の北陸自動車道上り線、立山インターチェンジからおよそ1キロの地点で、成獣のクマ1頭と子グマ1頭が死んでいると車で通行していた人から通報がありました。

また、付近では死んだ2頭とは別の子グマ1頭が高速道路上を歩き回っているのが目撃されました。





立山町の防災無線「高速道路上において、子グマ1頭が徘徊しています」このため、午前10時すぎに立山インターチェンジと富山インターチェンジの間を通行止めにし、警察と猟友会などがパトロールにあたりました。しかしクマは見つからず、午前11時過ぎに通行止めは解除されました。警察が周辺を取り囲み、現場からクマが逃げ出す恐れがないなど安全が確保できたことから、威嚇用の花火を上げるなどして対応しました。近隣住民「不安だよ、怖いよ。うちなんか隠れるところいっぱいあるから」Qこの辺でクマの目撃はあるか「初めて」その後、午後3時すぎに目撃された場所の近くの北陸自動車道で子グマが死んでいるのが見つかりました。立山町は捜索していた子グマとみられるとしています。一方、きょう午後には、舟橋村でもクマが目撃されました。村役場によりますと、午後2時20分ごろ、舟橋村竹内の村営テニスコート付近で「クマ1頭を見た」と近くの舟橋小学校に通う児童から村に情報が入りました。警察などが付近を捜索したものの、クマの痕跡は見つからなかったということです。舟橋小学校と舟橋中学校は、きょうの下校とあすの登校について保護者による送迎を呼びかけました。県内ではこの他にもクマの痕跡が相次いで見つかりました。富山市八尾町ではけさ、クマのふんとカキの木に登ったとみられる痕跡が2か所で確認され、砺波市頼成でもクマの足跡が見つかりました。