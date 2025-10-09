秋の深まりとともに北アルプス立山では紅葉が進んでいます。



室堂のほか、ロープウェイの大観峰駅や黒部平駅の周辺では紅葉が見ごろを迎えています。



今年の立山の紅葉はここ10年で最もきれいになっているということです。



国の特別天然記念物ライチョウが姿を見せたのは標高2450メートルの室堂です。



周囲の木々は赤や黄色に色づき紅葉が深まっていました。





きょうは青く澄んだ空のもと穏やかなみくりが池に鮮やかな紅葉が映えていました。長岡慧記者「標高1828メートルの黒部平です。赤や黄色など色鮮やかな紅葉に目を惹かれます」標高2316メートルの大観峰から黒部平へと続くロープウェイに乗ると、緩やかな斜面一面が紅葉する「タンボ平」に囲まれ、贅沢な景色を楽しむことができます。紅葉のじゅうたんの上を、空中散歩しているような気分を味わえます。立山黒部貫光によりますと、9月に入ってから急に涼しくなったことに加え、まとまった雨も降ったことで、今年の立山の紅葉はここ10年で最もきれいになっているということです。きょうは、平日にも関わらず朝から多くの観光客が訪れ景色を撮影するなどしてそれぞれの秋を楽しんでいました。「すごい山がキレイで稜線もきれい。富山最高です。150点くらいですかね」「紅葉がベストシーズンできれいでよかったです」「赤、赤色がきれい」「急遽昨日決めたんですよ、天気がいいから行こうかって」「また来たいです、ふふふ、連れてきてください」タンボ平の紅葉の見頃はあと1週間ほど続くということです。