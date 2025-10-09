SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÌòÊÁ¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ËÃíÌÜ
10·î10Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëSixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£Æ±ºî¤Ï¿·³¤À¿¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±Ì¾¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸ø³«Á°¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ø¤Î¾¾Â¼¤Î»×¤¤¤äÌòºî¤ê¤Ê¤É¤òÉ³²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¾¾Â¼¡£2021Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½éÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°Â»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¡¢Ì¾²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ç±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Êðµ¿¿Ì¤ò±é¤¸¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¹¥±é¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºä¸µÍµÆó¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ÇÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿ºÊ¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¸ÅÀ¸Êª³Ø¤Î¸¦µæ°÷¡¦¸§¶ïÌò¤òÌ³¤á¡¢Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾Â¼¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó½é¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤ò¡¢ÍÄ¾¯´ü¡¢¹â¹»À¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î3¤Ä¤Î»þÂå¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Ã¸¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê¡¢ÌóÂ«¤ÎÊª¸ì¡£¾¾Â¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¡¢¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤ºÊÄ¤¸¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í¤Îµ®¼ù¤À¡£
¾¾Â¼¤Ï¡¢10·î6Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Î¸ø³«µÇ°ÆÃÈÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¼«¿È¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡È¶¯Îõ¤Ê¶²¤í¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¾¥¯¥¾¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤¬¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¸µ¡¹¸¶ºî¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤ë¼«¿È¤È¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¶ì¤·¤à¼ç¿Í¸ø¤ËÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¡¢±é¤¸¤ë¾å¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¾¾Â¼¤¬¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
10·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¯¤È¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤«¤ÇÆÍÁ³¥ì¥Ù¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤·¤Æ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤ë¡×¡Ö¾Ç¤ê¤«¤é¤¯¤ë¾ðÇ®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾Â¼¡£µ®¼ù¤È¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¤¼¤Ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£